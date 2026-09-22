Όλυμπος: Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στις κορυφές του βουνού

Τα πρώτα χιόνια της σεζόν έκαναν την εμφάνισή τους στον Όλυμπο την Τρίτη (22/9), καθώς οι ψηλότερες κορυφές του βουνού ντύθηκαν στα λευκά. Η αλλαγή αυτή στο τοπίο συνδέεται με την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά, που έφερε τις πρώτες νιφάδες σε μεγάλο υψόμετρο.

Χειμωνιάτικο σκηνικό στον Όλυμπο

Το σκηνικό στον Όλυμπο θύμισε χειμώνα, με τις κορυφογραμμές και τα ορεινά καταφύγια να βρίσκονται στα λευκά. Η εικόνα αυτή καταγράφηκε και σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από την περιοχή, μέσω του Forecast Weather Greece.

Η εμφάνιση των πρώτων χιονιών στον Όλυμπο συνέπεσε με μια σημαντική μεταβολή του καιρού σε εθνικό επίπεδο. Παρατηρούνται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, η επιδείνωση των φαινομένων προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9). Η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα.

Τα φαινόμενα που περιγράφονται στο δελτίο περιλαμβάνουν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αυτές οι καταιγίδες μπορεί πρόσκαιρα να συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείεται και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Περιοχές σε επιφυλακή

Στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκονται συγκεκριμένες περιοχές. Η Μαγνησία, κυρίως στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της, αναμένεται να δεχθεί έντονα φαινόμενα που προβλέπεται να διατηρηθούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9).

Επίσης, οι Σποράδες και η Χαλκιδική επηρεάστηκαν από ισχυρά φαινόμενα από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22/9) έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Αντίστοιχα, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, τα έντονα φαινόμενα προβλέπονταν από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα της Τρίτης (22/9).

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr