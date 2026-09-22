Πρώτα χιόνια στον Όλυμπο: Οι ψηλές κορυφές ντύθηκαν στα λευκά

Μια απότομη μεταβολή των καιρικών συνθηκών οδήγησε στην εμφάνιση των πρώτων χιονιών στον Όλυμπο, με τις ψηλότερες κορυφές του βουνού να ντύνονται στα λευκά. Το φαινόμενο καταγράφηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, καθώς η θερμοκρασία υποχώρησε αισθητά στα ορεινά, ενώ παράλληλα κακοκαιρία επηρεάζει διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η απότομη αλλαγή του καιρού

Η Ελλάδα βιώνει μια σημαντική και απότομη αλλαγή του καιρικού σκηνικού, η οποία έφερε μαζί της τις πρώτες εικόνες που θυμίζουν έντονα χειμώνα. Ο Όλυμπος, το εμβληματικό βουνό και ψηλότερο σημείο της χώρας, δέχθηκε τις πρώτες νιφάδες της σεζόν στις κορυφές του. Αυτή η μεταβολή σηματοδοτεί μια πρόωρη αίσθηση ψύχους και μια οπτική υπενθύμιση της επερχόμενης εποχής, καθώς το τοπίο μεταμορφώθηκε σε λευκό, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στο τέλος του Σεπτεμβρίου.

Οι ψηλότερες κορυφές του βουνού ήταν οι πρώτες που υποδέχθηκαν το χιόνι, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο θέαμα για την εποχή. Η απότομη αυτή μεταβολή του καιρού έχει επηρεάσει διάφορες περιοχές της χώρας, φέρνοντας μαζί της όχι μόνο χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και τα πρώτα σημάδια του χειμώνα στα ορεινά.

Το πρώτο χιόνι της σεζόν στον Όλυμπο

Το πρώτο χιόνι για τη φετινή σεζόν έκανε την εμφάνισή του την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Η χιονόπτωση σημειώθηκε σε μεγάλο υψόμετρο, καθώς η θερμοκρασία παρουσίασε μια αισθητή υποχώρηση στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την επικρατούσα κακοκαιρία, συνέβαλε στην εκδήλωση του φαινομένου στα ύψη του Ολύμπου.

Οι πρώτες νιφάδες κάλυψαν τις ψηλές κορυφές του Ολύμπου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό για την εποχή. Το θέαμα αυτό μεταμόρφωσε προσωρινά το τοπίο, προσδίδοντάς του μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο τις καρτ ποστάλ του χειμώνα, παρά τις τελευταίες ημέρες του φθινοπώρου. Η εμφάνιση του χιονιού σε τέτοια υψόμετρα, ενώ ο Σεπτέμβριος πλησιάζει στο τέλος του, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεταβλητότητας του καιρού.

Παράλληλα φαινόμενα κακοκαιρίας στην Ελλάδα

Την ίδια περίοδο που ο Όλυμπος ντύθηκε στα λευκά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η θερμοκρασία έχει παρουσιάσει μια γενικότερη και αισθητή πτώση, η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής στα ορεινά. Αυτό το φαινόμενο της πτώσης της θερμοκρασίας συνέβαλε στην εκδήλωση των χιονοπτώσεων στα μεγάλα υψόμετρα, ενώ σε χαμηλότερα σημεία επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους μεγαλύτερη ένταση. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές, ενισχύοντας την αίσθηση της απότομης μεταβολής του καιρού. Αυτή η κατάσταση συνυπάρχει με την εικόνα των χιονισμένων κορυφών του Ολύμπου, αναδεικνύοντας το εύρος των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα αυτή την περίοδο.

Η καταγραφή του εντυπωσιακού σκηνικού

Το όμορφο και ασυνήθιστο σκηνικό της χιονόπτωσης στις κορυφές του Ολύμπου καταγράφηκε σε βίντεο. Το βίντεο αυτό δημοσιεύτηκε από το Forecast Weather Greece στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μια οπτική μαρτυρία του γεγονότος. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Forecastweather (@forecastweather.gr), επιτρέποντας την ευρεία διάδοση των εικόνων του χιονισμένου βουνού και την ενημέρωση του κοινού για τις πρώτες χειμερινές εικόνες που έφερε η κακοκαιρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta