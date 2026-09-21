Από τον Άργος μέχρι τον Ύπνο: τα ονόματα των κακοκαιριών για την περίοδο 2026-2027

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σε συνεργασία με τις Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νέα λίστα ονομάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις κακοκαιρίες που αναμένεται να επηρεάσουν την Ανατολική Μεσόγειο κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται είναι τα Άργος, Δωροθέα, Ίκαρος, Λασκαρίνα, Οδυσσέας, Περσεφόνη, Σίσυφος και Ύπνος. Αυτή η πρακτική στοχεύει στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για έντονα καιρικά φαινόμενα, ενισχύοντας την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων τους.

Η νέα λίστα ονομάτων για την Ανατολική Μεσόγειο

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από κοινού με τις Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ, προχώρησε στην κατάρτιση και ανακοίνωση των ονομάτων που θα δοθούν στις κακοκαιρίες. Η λίστα αυτή αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Σεπτέμβριο του 2027 και θα χρησιμοποιείται για φαινόμενα που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στα ονόματα που θα ακούμε τους επόμενους μήνες περιλαμβάνονται τα: Άργος, Δωροθέα, Ίκαρος, Λασκαρίνα, Οδυσσέας, Περσεφόνη, Σίσυφος και Ύπνος. Τα ονόματα αυτά έχουν επιλεγεί με γνώμονα τη χρήση τους με αλφαβητική σειρά και αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των τριών συνεργαζόμενων χωρών.

Ο στόχος της ονοματοδοσίας των καιρικών φαινομένων

Η ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων έχει έναν σαφή και σημαντικό στόχο: να διευκολύνει την επικοινωνία και την ενημέρωση του κοινού. Επιλέγονται ονόματα για συστήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να προκαλέσουν πολύ ισχυρά καιρικά φαινόμενα, τόσο κατά την ψυχρή όσο και κατά τη θερμή περίοδο κάθε έτους, ενισχύοντας την ετοιμότητα των πολιτών.

Αυτή η πρακτική συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινών κανόνων επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των μετεωρολογικών υπηρεσιών. Μέσω της ονοματοδοσίας, επιδιώκεται η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κόσμου σχετικά με την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων, κάτι που είναι κρίσιμο για την προστασία της ζωής και των περιουσιών.

Η συνεργασία των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών

Η συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ ξεκίνησε το 2021. Οι τρεις υπηρεσίες συνεργάζονται ενεργά στο πλαίσιο της Ομάδας Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό τον συντονισμό των προσπαθειών τους και την αποτελεσματικότερη πρόγνωση των καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Η κοινή αυτή προσπάθεια επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και τεχνογνωσίας, ενισχύοντας την ικανότητα των χωρών να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα περιφερειακής σύμπραξης για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της ονοματοδοσίας

Η πρακτική της ονοματοδοσίας των κακοκαιριών στην Ευρώπη έχει μια μακρά ιστορία, καθώς ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα από την ίδρυση της Ομάδας Ανατολικής Μεσογείου. Το 1995, μία ομάδα προγνωστών καιρού, η WGCEF, στην οποία συμμετείχαν διάφορες Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες, έθεσε τις βάσεις για κοινούς κανόνες επικοινωνίας και συνεννόησης.

Ο στόχος της WGCEF ήταν η διασφάλιση της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αργότερα, η συγκεκριμένη ομάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν επιμέρους ομάδες Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, οι οποίες μοιράζονται κοινά γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, καλύπτοντας συνολικά ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki