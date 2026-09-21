Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται να πλήξουν τη χώρα από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026. Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, φαίνεται πως είναι η τελευταία του καλοκαιριού, καθώς ο καιρός φοράει το φθινοπωρινό του «κοστούμι».

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν την Τρίτη

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, με έμφαση στον νομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, από τις πρώτες ώρες της ημέρας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Παράλληλα, οι Σποράδες και η Χαλκιδική θα βρεθούν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Επίσης, η Εύβοια, κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματά της, αναμένεται να επηρεαστεί από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευς της Τρίτης.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Τετάρτη

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα στον νομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Θεσσαλία θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της νέας καιρικής διαταραχής κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την επιδείνωση του καιρού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσοχής από τους πολίτες στις επηρεαζόμενες περιοχές, καθώς τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα.

Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και φθινοπωρινές συνθήκες

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση, φέρνοντας θυελλώδεις βοριάδες και καθαρά φθινοπωρινές θερμοκρασίες, βάζοντας τέλος στο σύντομο καλοκαιρινό διάλειμμα. Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, αναμένεται κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου στη χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας.

Από τις βραδινές ώρες, ψυχρότερες αέριες μάζες προερχόμενες από τα βόρεια Βαλκάνια θα αρχίσουν να κινούνται από τον βορρά προς τον νότο. Αυτή η εξέλιξη θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, περίπου κατά 6 βαθμούς Κελσίου, η οποία θα γίνει ιδιαίτερα εμφανής την Τετάρτη και την Πέμπτη. Παράλληλα, έντονα φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα κεντρικά, τα ανατολικά και τα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα, ενώ δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες στην Αττική.

Δύο φάσεις επιδείνωσης και ο καιρός της Δευτέρας

Η εβδομάδα θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο διακριτές φάσεις επιδείνωσης. Το πρώτο κύμα ξεκινά από απόψε, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στα βόρεια και θα διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Στη συνέχεια, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα υπάρξει ένα σύντομο διάλειμμα με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, προτού ένα νέο σύστημα από την κεντρική Ευρώπη πλήξει τη χώρα το Σαββατοκύριακο, επηρεάζοντας αρχικά τη δυτική Ελλάδα.

Για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, το πρώτο μισό της ημέρας διατηρεί υψηλές θερμοκρασίες, φτάνοντας το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς στα περισσότερα σημεία και τοπικά τους 26 βαθμούς. Από το απόγευμα, η ατμοσφαιρική αστάθεια θα αυξηθεί, με νεφώσεις να σχηματίζονται στον ηπειρωτικό κορμό, τη βόρεια Ελλάδα και την ενδοχώρα της Πελοποννήσου, προκαλώντας τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπως στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ίσως και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο, ενώ χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos