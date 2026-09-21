Επιδείνωση του καιρού με δύο κύματα κακοκαιρίας και πτώση της θερμοκρασίας

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες να κάνει «βουτιά» και να εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης, αυτή η εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από δύο κύματα κακοκαιρίας.

Μετά το καλοκαιρινό «διάλειμμα» του καιρού, αναμένεται σημαντική μεταβολή του σκηνικού από το βράδυ της Δευτέρας, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί από βορρά προς νότο.

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας

Από αύριο Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο υδράργυρος θα πέσει σημαντικά, περίπου κατά 6 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Η πρώτη διαταραχή, συνοδευόμενη από ψυχρό μέτωπο, θα ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ και από τα βόρεια, ολοκληρώνοντας τη δράση της μέσα στην Τετάρτη.

Οι καιρικές συνθήκες τη Δευτέρα

Αργά το μεσημέρι με το απόγευμα της Δευτέρας, αναμένεται να σχηματιστούν σύννεφα αστάθειας στον ηπειρωτικό κορμό, στα βορειοηπειρωτικά, καθώς και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες.

Μέσα στη νύχτα, ο καιρός θα επιδεινωθεί σημαντικά, κυρίως προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την περιοχή της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα τρία πόδια της Χαλκιδικής, στην περιοχή των Σποράδων, καθώς και στην ανατολική και νότια Θεσσαλία.

Τις βραδινές ώρες, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα σημειωθούν μεγάλης έντασης βροχές ή και καταιγίδες. Όλα αυτά τα φαινόμενα θα συνοδευτούν από απότομη πτώση του υδραργύρου. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι της Δευτέρας θα φτάσει κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, ενώ στις υπόλοιπες θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 32 βαθμών Κελσίου.

Ήπιες συνθήκες και νέο κύμα

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ήπιες. Ωστόσο, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να μας έρθει το Σαββατοκύριακο, προερχόμενο από την κεντρική Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr