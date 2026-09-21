Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί: Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

Ένας νέος πολικός στρόβιλος βρίσκεται σε φάση ταχείας διαμόρφωσης πάνω από τον Βόρειο Πόλο, γεγονός που σηματοδοτεί εξελίξεις για τον επερχόμενο χειμώνα. Παράλληλα, η κλιματική εικόνα για την Ευρώπη γίνεται πιο σύνθετη λόγω της εμφάνισης ενός ισχυρού Super El Niño στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτές οι συνθήκες διαμορφώνουν ένα σκηνικό που, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις, αναμένεται να παρουσιάσει ένα διαμετρικά αντίθετο πρόσωπο τους ψυχρούς μήνες, επηρεάζοντας ενδεχομένως και την Ελλάδα.

Ο σχηματισμός του νέου πολικού στρόβιλου

Η δημιουργία ενός νέου πολικού στρόβιλου πάνω από τον Βόρειο Πόλο εξελίσσεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Αυτή η ταχεία διαμόρφωση αποτελεί ένα σημαντικό κλιματικό φαινόμενο, το οποίο παρακολουθούν στενά οι επιστήμονες του καιρού, καθώς επηρεάζει τις συνθήκες σε ευρεία γεωγραφική έκταση.

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια του φετινού Σεπτεμβρίου έχουν ήδη καταγράψει σαφείς και έντονες ενδείξεις αυτής της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί μια έντονη ψύξη στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δηλαδή στη στρατόσφαιρα, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του στρόβιλου.

Παράλληλα με την έντονη ψύξη, έχει καταγραφεί και μια απότομη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στην περιοχή του Βόρειου Πόλου. Αυτοί οι δύο παράγοντες, η ψύξη της στρατόσφαιρας και η πτώση της πίεσης, είναι καθοριστικοί για τη συγκρότηση και την ισχύ του πολικού στρόβιλου, όπως φάνηκε από τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου.

Αρχική ισχύς και οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις

Η τρέχουσα σεζόν, όσον αφορά τον πολικό στρόβιλο, ξεκινά με μια δομή που εμφανίζεται ισχυρότερη σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Αυτή η αρχική ενίσχυση του συστήματος δίνει ένα πρώτο στίγμα για την δυναμική του, υποδεικνύοντας μια ισχυρότερη παρουσία στην έναρξη του χειμώνα.

Ωστόσο, παρά την αρχική αυτή ισχύ, οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις για τους επόμενους ψυχρούς μήνες παρουσιάζουν ένα διαμετρικά αντίθετο σκηνικό. Οι προβλέψεις αυτές υποδηλώνουν ότι η αρχική δυναμική ενδέχεται να μην διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, οδηγώντας σε διαφορετικές συνθήκες.

Η αναμενόμενη επιβράδυνση του κυκλωνικού συστήματος

Τα εποχικά μοντέλα καιρού, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των κλιματικών συνθηκών σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, συγκλίνουν σε μια κοινή εκτίμηση σχετικά με την εξέλιξη του πολικού στρόβιλου. Η σύγκλιση αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της πρόβλεψης.

Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις των μοντέλων κάνουν λόγο για μια σημαντική επιβράδυνση αυτού του τεράστιου κυκλωνικού συστήματος. Η επιβράδυνση αναμένεται να λάβει χώρα στα μέσα του χειμώνα, δηλαδή κατά την κορύφωση της ψυχρής περιόδου, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τις καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Ως άμεσο και προβλεπόμενο αποτέλεσμα αυτής της επιβράδυνσης, αναμένεται να επέλθει εξασθένηση των ανέμων που συνδέονται με τον πολικό στρόβιλο. Η μείωση της έντασης των ανέμων μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην κυκλοφορία των αέριων μαζών και, κατά συνέπεια, στις καιρικές συνθήκες.

Ο ρόλος του ισχυρού Super El Niño στον Ειρηνικό

Την πολυπλοκότητα της κλιματικής εικόνας για την Ευρώπη εντείνει περαιτέρω η ανάπτυξη ενός ισχυρού Super El Niño. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο εκδηλώνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι γνωστό για τις εκτεταμένες επιπτώσεις του στο παγκόσμιο κλίμα.

Η παρουσία ενός τόσο ισχυρού Super El Niño προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας και επηρεάζει τις συνολικές κλιματικές συνθήκες, δημιουργώντας ένα πιο περίπλοκο παζλ για τους μετεωρολόγους. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του πολικού στρόβιλου και του Super El Niño είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στις μακροπρόθεσμες προγνώσεις για τον χειμώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta