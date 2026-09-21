Κ. Λαγουβάρδος: Όλο και συχνότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα – Όσο δεν αντιμετωπίζουμε την αιτία, οι αλλαγές θα γίνονται πιο έντονες

Το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον εδώ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο. Ο ίδιος τονίζει πως τα ακραία θερμοκρασιακά φαινόμενα αναμένεται να εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος προειδοποιεί ότι όσο δεν αντιμετωπίζεται η αιτία της κλιματικής αλλαγής, περιορίζοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, οι αλλαγές στο κλίμα θα γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων θερμοκηπικών αερίων αυξάνονται συνεχώς.

Οι επιπτώσεις στο κλίμα

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει σε όλες τις εποχές του χρόνου. Τα καλοκαίρια θα γίνονται ακόμη πιο ζεστά, με συχνότερους και παρατεταμένους καύσωνες.

Παράλληλα, τα χιόνια θα μειώνονται, κάτι που θα διαταράσσει τον υδρολογικό κύκλο.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στη διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα μας, ο Κώστας Λαγουβάρδος σημειώνει ότι το θέμα της έλλειψης νερού δεν εξαρτάται μόνο από τη βροχή ή το χιόνι, αλλά και από τον τρόπο διαχείρισης αυτού του πολύτιμου φυσικού πόρου. Πρέπει να εξεταστεί πώς θα περιοριστούν οι απώλειες στα δίκτυα και πώς θα μειωθεί η κατανάλωση νερού σε δραστηριότητες όπως η αγροτική παραγωγή.

Επίσης, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του νερού. Η βασική πρόκληση για την Ελλάδα αφορά στη διαθεσιμότητα, την εποχικότητα και τη βιώσιμη κατανομή ενός φυσικού πόρου που σταδιακά μειώνεται. Η γεωγραφική θέση της χώρας, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την υψηλή εποχική ζήτηση, επιβάλλει την άμεση διαμόρφωση μιας βιώσιμης υδατικής πολιτικής.

Η ξηρασία στην Ευρώπη και η επιστημονική κοινότητα

Ο κ. Λαγουβάρδος εξήγησε ότι η Ευρώπη φέτος ταλαιπωρήθηκε από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένους και διαδοχικούς καύσωνες. Σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, το καλοκαίρι του 2026 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Αυτή η περίοδος υψηλών θερμοκρασιών συνοδεύτηκε από έλλειψη βροχοπτώσεων και ξηρασία, με σημαντικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, και στην αγροτική παραγωγή.

Παρόλο που οι θερμοκρασίες έχουν πλέον επανέλθει στα κανονικά και οι βροχές στα δυτικά της ηπείρου μας έχουν ξεκινήσει, το φετινό καλοκαίρι δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και ότι ολοένα και συχνότερα θα παρατηρούνται τέτοια ακραία θερμοκρασιακά φαινόμενα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια έχει εντοπίσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και μάλιστα πρόσφατα έχει τονίσει την επιτάχυνση των αλλαγών μέσα στην τρέχουσα δεκαετία. Οι επιστήμονες διαθέτουν πλέον πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων και μετρήσεων, στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Επομένως, κανείς πλέον δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει με το κλίμα του πλανήτη μας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr