Κλείδωσε η αλλαγή του καιρού: Πότε έρχεται κρύο και βροχές

Το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, καθώς το σκηνικό του καιρού αλλάζει τις επόμενες ημέρες. Η ζέστη θα δώσει τη θέση της σε βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Μία πιο ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα κάνει την εμφάνισή της, οδηγώντας σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη και εισάγοντας τη χώρα σε φθινοπωρινή τροχιά.

Καλοκαιρινό το σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει επίσης πως ο καιρός θα είναι «καλοκαιρινός», με πιθανές βροχές μόνο στα ορεινά της ενδοχώρας.

Για το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς στα κεντρικά, τους 27 βαθμούς στα νότια και από 23 έως 27 βαθμούς στα βόρεια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά νησιωτικά θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς. Την Κυριακή, συννεφιές και ίσως κάποιες μπόρες αναμένονται από τα βορειοδυτικά.

Ραγδαία αλλαγή από την Τρίτη

Από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, αναμένεται ραγδαία αλλαγή του καιρού. Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών, φέρνοντας το φθινόπωρο με πιο έντονο χαρακτήρα, ειδικά ως προς τις θερμοκρασιακές τιμές.

Αρχικά, την Τρίτη, η αστάθεια θα ξεκινήσει στα βόρεια και κεντρικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία την Τρίτη στα βόρεια και κεντρικά θα είναι 20 βαθμοί, ενώ αντίστοιχη αναμένεται και την Τετάρτη. Τη Δευτέρα 21/9, κάποιες μπόρες αναμένονται στα ορεινά της χώρας, με τάση επιδείνωσης προς το βράδυ.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Οι βροχές θα απασχολήσουν πιο πολύ την ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Την Τρίτη 22/9, ο καιρός φαίνεται να αλλάζει στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Αστάθεια αναμένεται και στην Αττική, με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα κινηθεί νοτιότερα και θα επηρεάσει όλη τη χώρα.

Η εξέλιξη προς το τέλος του μήνα

Την Τετάρτη 23/9, ο καιρός θα είναι καλός. Ωστόσο, από τις 26 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, αναμένεται ένα χαμηλό βαρομετρικό στο Ιόνιο. Αυτό το βαρομετρικό θα απλώσει τα «πλοκάμια» του, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες στα δυτικά της χώρας, με την επίδρασή του να διαρκεί μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: dnews.gr