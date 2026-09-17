Ο καιρός με δύο πρόσωπα: Καλοκαιρινό διάλειμμα και απότομη πτώση της θερμοκρασίας

Ο καιρός το επόμενο διάστημα θα κυλήσει με δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, καθώς μετά την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας θα ακολουθήσει απότομη κάθοδος ψυχρών αέριων μαζών. Σημαντικές διακυμάνσεις αναμένεται να παρουσιάσει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη χώρα κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, παρότι το σκηνικό διατηρεί έναν ήπιο και γενικά βελτιωμένο χαρακτήρα μέχρι και την εκκίνηση της προσεχούς εβδομάδας, η συνέχεια προμηνύει αξιοσημείωτη αλλαγή.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Ψυχρότερες αέριες μάζες από την ανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα, επιφέροντας περιορισμένα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα. Η άνοδος της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποδειχθεί προσωρινή.

Από τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, οδηγώντας σε θερμοκρασιακά επίπεδα σαφώς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Η σημερινή εικόνα και οι περιοχές που επηρεάζονται

Όσον αφορά τη σημερινή εξέλιξη, οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, ωστόσο η διαταραχή μετατοπίζεται βαθμιαία προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Κατά συνέπεια, νησιά όπως η Ρόδος, η Κάρπαθος και γενικότερα τα Δωδεκάνησα εισέρχονται τις επόμενες ώρες σε μία επικίνδυνη ζώνη, εξαιτίας της έντασης των αναμενόμενων βροχών και καταιγίδων.

Αυτή η αστάθεια προβλέπεται να ολοκληρώσει τη δράση της αύριο, Παρασκευή. Παράλληλα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι, αγγίζοντας τα 6 με 7 μποφόρ στις Κυκλάδες καθώς και στο νότιο-νοτιοδυτικό Αιγαίο, διατηρώντας αισθητή τη φθινοπωρινή ψύχρα νωρίς το πρωί.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι, εκτός από το νοτιοανατολικό άκρο του νομού όπου τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα αγγίξει έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη δεν διαφαίνεται κάποια αξιόλογη μεταβολή. Κατά τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι μεταβλητών διευθύνσεων και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φθάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Καλοκαιρινό διάλειμμα μέχρι την Τρίτη

Από αύριο, Παρασκευή, και μέχρι την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας, η ατμόσφαιρα σταθεροποιείται λόγω της ροής θερμότερων αέριων μαζών από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Το θερμόμετρο θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, διαμορφώνοντας σχεδόν καλοκαιρινό σκηνικό.

Ο βοριάς θα επιμείνει τοπικά ισχυρός στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ενώ το απόγευμα ίσως εκδηλωθεί πρόσκαιρη αστάθεια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με πιθανότητα για λίγες βροχές στο Ιόνιο. Αυτή η εικόνα θα συνοδεύσει το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας.

Απότομη αλλαγή από τα μέσα της εβδομάδας

Ωστόσο, κοντά στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει απότομα. Η άνοδος της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποδειχθεί προσωρινή, καθώς από τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, οδηγώντας σε θερμοκρασιακά επίπεδα σαφώς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, λόγω της καθόδου ψυχρών αέριων μαζών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr