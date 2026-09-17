Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανακοίνωσε ότι το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη για τα ποτάμια

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) ανακοίνωσε σήμερα ότι το 2025 συγκαταλέγεται στα πιο άνυδρα έτη των τελευταίων δεκαετιών για τα ποτάμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η διαπίστωση αντανακλά τη συνεχιζόμενη μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της Γης. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονες ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια των υδάτινων πόρων στο μέλλον.

Μείωση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων

Σύμφωνα με την έκθεση του WMO, η οποία αφορά την κατάσταση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων, οι φυσικοί ταμιευτήρες νερού του πλανήτη μας παρουσιάζουν πτωτική τάση. Αυτοί οι ταμιευτήρες περιλαμβάνουν τις λίμνες, τη βλάστηση, τους πάγους και τα χιόνια. Η μείωση αυτή παρατηρείται συστηματικά εδώ και μία ολόκληρη δεκαετία, δημιουργώντας ένα ανησυχητικό μοτίβο.

Η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο WMO, εξέδωσε προειδοποίηση για τις «σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις» που μπορεί να έχει αυτή η επίμονη τάση. Τα αποθέματα νερού διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο, λειτουργώντας ως ένα είδος ανάχωμα για τον πλανήτη κατά τη διάρκεια ετών που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις, όπως συνέβη και το φετινό έτος.

Προειδοποίηση από τη γενική γραμματέα του WMO

Η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, κυρία Σελέστ Σάουλο, τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης με μια χαρακτηριστική δήλωση. «Εξαντλούμε τον αποταμιευτικό μας λογαριασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα των εξελίξεων. Η κυρία Σάουλο επεσήμανε ότι τα παγκόσμια αποθέματα νερού στην ξηρά βρίσκονται σε πτωτική τάση από την περίοδο 2014-2016.

Πρόκειται για μια επίμονη τάση, όπως περιέγραψε η γενική γραμματέας, η οποία αποτελεί μια προειδοποίηση που διαρκεί εδώ και μία δεκαετία. Η δήλωσή της υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση προσοχή και δράση, καθώς η μείωση των υδάτινων πόρων δεν είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο, αλλά μια μακροχρόνια και σταθερή εξέλιξη.

Ροές ποταμών κάτω από το κανονικό

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο WMO δείχνουν ότι καταγράφηκαν ροές χαμηλότερες από το κανονικό σε περισσότερες από το ένα τρίτο των λεκανών απορροής ποταμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2025 συγκαταλέγεται, βάσει των δεδομένων που συλλέγονται επί 35 χρόνια, μεταξύ των πιο άνυδρων ετών για τα ποτάμια παγκοσμίως.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει και μια αντίθετη εικόνα σε ορισμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, λεκάνες απορροής σε περιοχές της νότιας Ασίας παρουσίασαν υπερβολική ποσότητα νερού. Αυτό το φαινόμενο καταδεικνύει ότι ο κύκλος του νερού γίνεται όλο και πιο ασταθής και απρόβλεπτος, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην παγκόσμια υδρολογική κατάσταση.

Συνεχιζόμενη απώλεια παγετώνων

Παράλληλα με τις εξελίξεις στα ποτάμια, το 2025 παρατηρήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά μια σημαντική απώλεια παγετώνων σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Αυτή η συνεχής μείωση των παγετώνων αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο, καθώς οι παγετώνες αποτελούν σημαντικές πηγές γλυκού νερού.

Η μακροπρόθεσμη συνέπεια αυτής της απώλειας είναι η ανασφάλεια ως προς τους υδάτινους πόρους. Καθώς οι παγετώνες συρρικνώνονται, η διαθεσιμότητα νερού για πόση, γεωργία και άλλες χρήσεις αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά στο μέλλον, δημιουργώντας περαιτέρω προκλήσεις για την παγκόσμια κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki