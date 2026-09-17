Ο καιρός γυρίζει σελίδα: βελτίωση από την Πέμπτη με φθινοπωρινές και καλοκαιρινές πινελιές

Ο καιρός αλλάζει σκηνικό, καθώς το χαμηλό βαρομετρικό που επηρέασε τη χώρα υποχωρεί και αποχωρεί σταδιακά. Από την Πέμπτη 17 Αυγούστου, η εικόνα του καιρού αναμένεται να βελτιωθεί, με τον υδράργυρο να παίρνει ξανά την ανηφόρα. Οι τελευταίες βροχές θα σημειωθούν στη νότια Ελλάδα, ενώ οι θερμοκρασίες θα επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, με τη δροσιά να είναι αισθητή λόγω της απουσίας έντονου ήλιου.

Η εικόνα του καιρού την Πέμπτη

Ξεκινώντας από τη βόρεια Ελλάδα, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά. Ανάλογη θα είναι η εικόνα και σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, καθώς και στα Επτάνησα, όπου ο ήλιος θα κυριαρχεί, ενώ κάποιες σκόρπιες νεφώσεις θα εμφανιστούν από το μεσημέρι και μετά.

Προχωρώντας νοτιότερα, ο καιρός θα είναι καλός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν λίγες βροχές, οι οποίες όμως δεν θα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο, η ηλιοφάνεια θα δώσει τη θέση της σε λίγα σύννεφα από το μεσημέρι και μετά.

Πιο άστατος καιρός σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο, το σκηνικό του καιρού θα είναι πιο άστατο. Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές, μπόρες και πιθανές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά, ωστόσο, προβλέπεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι και μετά, ενώ μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν εντελώς.

Οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Τοπικά, στο κεντρικό Αιγαίο, στο Καρπάθιο πέλαγος και αργότερα στην περιοχή των Δωδεκανήσων, οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο, οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, και μόνο στα νότια τμήματα του Ιονίου ίσως αγγίξουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα νησιά του Αιγαίου, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, λόγω της συννεφιάς και των βροχών, το θερμόμετρο δεν αναμένεται να ανέβει πάνω από τους 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού κατά τις πρωινές ώρες. Οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 με 6 και τοπικά ίσως και τα 7 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό θα πνέουν πιο ασθενείς. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις να εμφανίζονται τις θερμές ώρες της ημέρας στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί θαλάσσια αύρα με ασθενείς νοτιάδες, ενώ το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Περαιτέρω βελτίωση την Παρασκευή

Την Παρασκευή, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο σε όλη τη χώρα. Ο ήλιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή επιπλέον άνοδο. Με αυτά τα δεδομένα, η χώρα εισέρχεται σταδιακά στο κλίμα του φθινοπώρου, διατηρώντας ωστόσο και κάποιες καλοκαιρινές πινελιές.

Με πληροφορίες από: Topontiki