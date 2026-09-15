Το φθινοπωρινό καιρικό σκηνικό που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο 24ωρο, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του, κάνει λόγο για επικείμενα πλημμυρικά φαινόμενα την Τετάρτη, επισημαίνοντας τις περιοχές που βρίσκονται σε «κόκκινο κίνδυνο».

Το φθινοπωρινό σκηνικό συνεχίζεται

Σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα βρίσκεται υπό ένα φθινοπωρινό καιρικό σκηνικό, το οποίο, βάσει των τελευταίων προγνωστικών δεδομένων, θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει αναλύσει τις επικρατούσες συνθήκες, τονίζοντας τη συνέχιση των φαινομένων.

Ειδικότερα, για την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μαρουσάκης εξηγεί ότι τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα επηρεαστούν από βροχές και τοπικές καταιγίδες. Αυτό το μοτίβο αναμένεται να καθορίσει τον καιρό σε αυτές τις περιοχές, φέρνοντας φθινοπωρινές συνθήκες.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η Τετάρτη θα χαρακτηριστεί από εναλλαγή ηλιοφάνειας και συννεφιάς σε πολλές περιοχές. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να είναι ισχυρές, επηρεάζοντας το θαλάσσιο περιβάλλον και τις παράκτιες ζώνες.

Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις, δημιουργούν ένα σύνθετο καιρικό τοπίο. Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή, ειδικά σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων, καθώς η ατμόσφαιρα παραμένει ασταθής.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Για την περιοχή της Αττικής, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Ωστόσο, αναμένεται βελτίωση του καιρού κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο και να προσεγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι μετά τα αρχικά φαινόμενα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας θα δουν σταδιακή εξομάλυνση των καιρικών συνθηκών.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Επιπλέον, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο για τοπικές βροχές γύρω από τον Θερμαϊκό κόλπο νωρίς το πρωί. Οι πολίτες της συμπρωτεύουσας καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές βροχοπτώσεις κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τόσο στην πρόγνωσή του στο Open όσο και μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, προειδοποίησε για επικείμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Παρουσιάζοντας σχετικές εικόνες με χάρτες και δεδομένα, ο μετεωρολόγος ανέδειξε τις περιοχές που βρίσκονται σε «κόκκινο κίνδυνο».

Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια κρίνεται «βαθύς κόκκινος» για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επιπλέον, πιθανόν να επηρεαστούν και περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, καθώς και οι Κυκλάδες. Ο κ. Μαρουσάκης τόνισε την ανάγκη για «απαιτούμενη προσοχή» από τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών, βασιζόμενος στους χάρτες αθροιστικής 24ωρης βροχόπτωσης από τα προγνωστικά συστήματα.

Με πληροφορίες από: Reader