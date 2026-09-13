Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από Δευτέρα με πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Ήπια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση και τις νεφώσεις να είναι κατά διαστήματα αυξημένες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Παράλληλα, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν στη νότια Ελλάδα, ενώ τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Πτώση θερμοκρασίας και αυξημένες νεφώσεις

Σε ολόκληρη τη χώρα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ τις νυχτερινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Meteo, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα. Από τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα.

Οι άνεμοι στις θαλάσσιες περιοχές

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων, όπου θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν επίσης βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή

Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθούν από 8 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 27-29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 15 έως 27-29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 29-31 βαθμούς. Στα Επτάνησα αναμένονται θερμοκρασίες από 17 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα να ψιχαλίσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr