Η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία είναι γεγονός, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε διάφορα τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά, με ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης θα παραμείνουν ελαφρώς αυξημένες.

Ο καιρός την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, ο καιρός καθίσταται άστατος, με βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Πιο αναλυτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι νεφώσεις αυτές θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, προκαλώντας τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, ωστόσο, αναμένεται βελτίωση από αργά το απόγευμα, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, καθώς η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία φέρνει πιο δροσερές αέριες μάζες. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 28-30 και τοπικά 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει από 15 έως 31-33 βαθμούς και στην Ήπειρο από 17 έως 29-31 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31-33 βαθμούς. Στα Επτάνησα αναμένονται τιμές από 19 έως 29-31 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 29-32 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, από τη Θράκη έως τη Λέσβο, θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στον Κορινθιακό θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς και σύντομες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια του νομού δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στην αρχή της ημέρας, ακολουθούμενες από γρήγορη βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν στο ίδιο φθινοπωρινό μοτίβο. Η κακοκαιρία θα διατηρήσει τις νεφώσεις και τις σποραδικές βροχές. Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Μακεδονίας, της Χαλκιδικής, της ανατολικής Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Την Τρίτη, οι σποραδικές βροχές θα εντοπιστούν κυρίως στα δυτικά. Οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα υποχωρήσει αισθητά. Στα βόρεια, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει έως τους 30 με 32 βαθμούς.

Την Τετάρτη, τα φαινόμενα της κακοκαιρίας θα αρχίσουν να περιορίζονται. Στα νοτιοδυτικά θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με τους όμβρους και τις μεμονωμένες καταιγίδες να εστιάζονται αποκλειστικά στους ορεινούς όγκους των ηπειρωτικών και της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας τη δροσιά των προηγούμενων ημερών.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis