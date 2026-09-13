Η μετάβαση στο φθινόπωρο φέρνει βροχές και δροσιά – Τι ισχύει για τη φημολογία περί μεσογειακού κυκλώνα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ομαλή μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για κάποια ανησυχία. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ένα ψυχρό μέτωπο έχει αρχίσει να φέρνει τις πρώτες αξιόλογες και ευεργετικές βροχές, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η έντονη ζέστη υποχωρεί αισθητά, με τον υδράργυρο να πέφτει και να ακουμπά τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Φημολογία για μεσογειακό κυκλώνα

Τις τελευταίες ώρες έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία σχετικά με τον πιθανό σχηματισμό ενός μεσογειακού κυκλώνα μέσα στην εβδομάδα. Παρότι τα προγνωστικά μοντέλα που είχαν παρουσιαστεί μέχρι τώρα συμφωνούσαν στη δημιουργία ενός βαρομετρικού χαμηλού με προϋποθέσεις ενίσχυσης, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου. Η ακριβής ημέρα σχηματισμού του, η πορεία που θα ακολουθήσει, καθώς και η τελική του ένταση, είναι προς το παρόν αβέβαιες.

Το εν λόγω σύστημα μπορεί να υποχωρήσει στις επόμενες ενημερώσεις των μετεωρολογικών μοντέλων, να επηρεάσει συγκεκριμένες περιοχές όπως την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ή ακόμα και να ακολουθήσει μια βορειότερη τροχιά. Η ανησυχία που εκφράζεται είναι δικαιολογημένη, καθώς οι θερμοκρασίες της θάλασσας φτάνουν τους 30°C, συνθήκη που προσφέρει «καύσιμο» ικανό να ανατροφοδοτήσει οποιαδήποτε διαταραχή. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να μιλάμε με βεβαιότητα για τον κυκλώνα, καθώς το επικρατέστερο σενάριο αφορά απλά την εκδήλωση βροχοπτώσεων.

Ο καιρός την Κυριακή: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια

Για την Κυριακή, ο καιρός θα ξεκινήσει με βροχοπτώσεις στα βόρεια τμήματα της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα, με πιθανές καταιγίδες, αναμένεται να εκδηλωθούν στη Δυτική Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρά, απαιτώντας προσοχή.

Λίγο νοτιότερα, συγκεκριμένα στις Σποράδες, την Εύβοια, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και στην Κεντρική Στερεά, αναμένονται βροχές ή μπόρες, οι οποίες θα είναι μικρότερης έντασης. Αντίθετα, στα δυτικά τμήματα της χώρας θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, προσφέροντας μια διαφορετική εικόνα του καιρού.

Τοπικές συνθήκες σε Στερεά, Πελοπόννησο και νησιά

Στην Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, ο καιρός θα παρουσιάσει άστατο χαρακτήρα. Αναμένονται μπόρες αργότερα μέσα στην ημέρα, με την κατάσταση να βελτιώνεται σταδιακά από το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των περιοχών αυτών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μεταβολές στις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αντίθετα, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο ήλιος θα κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, δημιουργώντας ένα πιο ευχάριστο σκηνικό. Αίθριες και σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες θα επικρατήσουν επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο τις προηγούμενες ζεστές ημέρες.

Πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή υποχώρηση σε όλη τη χώρα, καθώς πιο δροσερές αέριες μάζες αρχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή. Η πτώση αυτή είναι πιο έντονη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου το θερμόμετρο δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25°C κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28°C με 30°C, ενώ στα νοτιότερα τμήματα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32°C με 33°C, διατηρώντας ακόμα κάποιες καλοκαιρινές τιμές.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων, θα επικρατήσει Μαΐστρος, με την ένταση των ανέμων να αγγίζει έως και τα 6 μποφόρ. Παρόμοιας έντασης βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν και στο Βόρειο Αιγαίο, καθιστώντας τις θαλάσσιες συνθήκες πιο ταραγμένες.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, προβλέπεται άστατος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και πιθανές μπόρες, οι οποίες αναμένονται κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για εναλλαγές στον καιρό, με τον ήλιο να εναλλάσσεται με σύντομες βροχοπτώσεις.

Όσον αφορά τους ανέμους, στην Αττική θα πνέουν αρχικά βόρειοι στα ανατολικά του νομού, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Αργότερα μέσα στην ημέρα, οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς, επηρεάζοντας τις συνθήκες στον Σαρωνικό. Η μεταβολή αυτή στους ανέμους θα επηρεάσει την αίσθηση της θερμοκρασίας και την υγρασία στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki