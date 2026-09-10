Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία: Πολύ νερό σε σύντομο διάστημα

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης εξέδωσε προειδοποίηση για την επικείμενη αλλαγή του καιρού, η οποία αναμένεται να φέρει κακοκαιρία από το Σαββατοκύριακο. Τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους, ενώ θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται λόγω της πιθανότητας έντονων βροχοπτώσεων σε μικρό χρονικό διάστημα.

Επιστροφή στις υψηλές θερμοκρασίες πριν την αλλαγή

Οι επόμενες ημέρες, πριν την άφιξη της κακοκαιρίας, θα φέρουν μια μικρή «επιστροφή» του καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη και μέχρι την Κυριακή, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά τους 36 με 37. Αντίστοιχες θερμοκρασίες προβλέπονται και σε τμήματα της Πελοποννήσου και της δυτικής Ελλάδας.

Η μεταβολή του καιρού από το Σαββατοκύριακο

Η εικόνα του καιρού αναμένεται να αλλάξει αισθητά από το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη. Τα πρώτα φαινόμενα προβλέπονται από το Σάββατο στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας.

Από την Κυριακή, η μεταβολή του καιρού θα είναι πιο οργανωμένη, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Αίτια της κακοκαιρίας και κίνδυνοι

Η επικείμενη αλλαγή συνδέεται με ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσης στην περιοχή της Ιταλίας. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες προς την Ελλάδα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση που μπορεί να παρουσιάσουν οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους. Εξήγησε ότι η συνάντηση των θερμών αέριων μαζών που επικρατούν αυτή την περίοδο με την ψυχρότερη αέρια μάζα του βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αστάθεια του καιρού.

Δεν αποκλείεται να σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα μεγάλους όγκους νερού, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr