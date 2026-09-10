Ο καιρός στην Αθήνα αλλάζει: Πτώση θερμοκρασίας και βροχές

Ο καιρός στην Αθήνα αναμένεται να αλλάξει σημαντικά, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και βροχές. Η πρωτεύουσα αφήνει σταδιακά πίσω της τις υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών και εισέρχεται σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό, με τις μεταβολές να διαφαίνονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι πρώτες ενδείξεις της αλλαγής

Ο έμπειρος μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι από την Κυριακή προβλέπονται βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, θα ξεκινήσει και μία σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο κ. Κολυδάς αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το καλοκαίρι δεν παραδίδει ακόμη τα κλειδιά, αλλά το φθινόπωρο αρχίζει να χτυπά την πόρτα». Η συγκεκριμένη αλλαγή είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από τις αρχές του τρέχοντος μήνα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχικής περιόδου.

Πτώση θερμοκρασίας στην Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική και ειδικότερα για την Αθήνα. Σύμφωνα με τα ensembles των προγνωστικών μοντέλων, οι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν να υποχωρούν αισθητά από τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες, οι οποίες αρχικά θα κυμαίνονται περίπου στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να πέσουν σταδιακά στους 27 με 29 βαθμούς. Στη συνέχεια, η πτώση θα συνεχιστεί, φτάνοντας ακόμη και κοντά στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την επιστροφή σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες για τα μέσα Σεπτεμβρίου, αποτελώντας ένα από τα πρώτα καθαρά σημάδια της αλλαγής της εποχής.

Αυξημένες πιθανότητες για βροχές

Παράλληλα με την πτώση της θερμοκρασίας, αυξάνονται και οι πιθανότητες για βροχές στην Αθήνα, μετά από αρκετές ημέρες ξηρού καιρού. Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF εμφανίζει ένα πιο σαφές σήμα για βροχοπτώσεις, ειδικά από τις 14 με 15 Σεπτεμβρίου, με τις πιθανότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες γύρω στις 15 και 16 του μήνα.

Αντίθετα, το αμερικανικό μοντέλο GEFS εμφανίζεται πιο συγκρατημένο στις προβλέψεις του. Ωστόσο, και αυτό καταγράφει μία μεταβολή σε σχέση με την ξηρή εικόνα των προηγούμενων ημερών, υποδηλώνοντας επίσης την επερχόμενη αλλαγή στο καιρικό σκηνικό.

Ο συνδυασμός των καιρικών φαινομένων

Το βασικό στοιχείο της επερχόμενης αλλαγής στον καιρό δεν είναι μόνο η πιθανότητα ενός μεμονωμένου επεισοδίου βροχής. Αντιθέτως, πρόκειται για τον συνδυασμό της πτώσης της θερμοκρασίας, της αυξημένης αστάθειας στην ατμόσφαιρα και της επανεμφάνισης των βροχοπτώσεων, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο φθινοπωρινό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr