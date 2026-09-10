Ο Αύγουστος του 2026 ο θερμότερος μήνας στα παγκόσμια χρονικά

Ο πλανήτης κατέγραψε τον θερμότερο Αύγουστο όλων των εποχών φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή μετεωρολογική υπηρεσία Copernicus. Ο συγκεκριμένος μήνας αναδείχθηκε ως ο πιο θερμός που έχει μετρηθεί ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες θερμοκρασίες.

Τα δεδομένα της υπηρεσίας, τα οποία ανάγονται έως και το 1940, υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παράλληλα, η Ευρώπη βίωσε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, ενώ και η Ελλάδα επηρεάστηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά τον Αύγουστο του 2026 έφτασε τους 16,96° Κελσίου. Αυτή η τιμή καθιστά τον Αύγουστο όχι μόνο τον θερμότερο Αύγουστο που έχει καταγραφεί, αλλά και τον θερμότερο μήνα συνολικά, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ από τότε που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή δεδομένων από την Copernicus.

Η ευρωπαϊκή μετεωρολογική υπηρεσία Copernicus, με την εκτεταμένη βάση δεδομένων της που καλύπτει την περίοδο από το 1940 έως σήμερα, επιβεβαιώνει την πρωτοφανή άνοδο της θερμοκρασίας. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να επισημάνει την κλιματική αλλαγή που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο και τις επιπτώσεις της.

Η κατάσταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Εκτός από τα παγκόσμια ρεκόρ, η Ευρώπη βίωσε ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Copernicus, το φετινό καλοκαίρι ήταν το χειρότερο στην ιστορία της ηπείρου όσον αφορά τις θερμοκρασίες, με εκτεταμένες περιόδους καύσωνα και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην Ελλάδα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέγραψε επίσης σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις θερμοκρασίες. Το φετινό καλοκαίρι ήταν το έκτο πιο θερμό που έχει σημειωθεί στη χώρα από το 1960, υποδεικνύοντας μια τάση αύξησης των θερμοκρασιών και στην ελληνική επικράτεια.

Κίνδυνος ερημοποίησης στη Θεσσαλία

Οι ειδικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την περιοχή της Θεσσαλίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μετατροπής της σε έρημο, παρόμοια με τη Σαχάρα. Η ξηρασία αποτελεί σοβαρή απειλή για τον εύφορο κάμπο της περιοχής, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία και το περιβάλλον.

Αυτές οι προειδοποιήσεις από τους ειδικούς υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες αλλαγές στο οικοσύστημα και την παραγωγικότητα της γης στη Θεσσαλία.

Ξεχωριστό περιστατικό στη Ρόδο

Εν μέσω των αναφορών για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, ένα ξεχωριστό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο. Συγκεκριμένα, 79 χελωνάκια Caretta caretta ξεπρόβαλαν κάτω από μια ξαπλώστρα, προσφέροντας μια μοναδική στιγμή.

Το γεγονός αυτό, αν και μεμονωμένο, αναδεικνύει την παρουσία της άγριας ζωής και την ανάγκη προστασίας των παράκτιων οικοσυστημάτων, ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει τους φυσικούς βιότοπους.

Με πληροφορίες από: Topontiki