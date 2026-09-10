Ο καιρός: Άλλη μια καλοκαιρινή μέρα του Σεπτεμβρίου λίγο πριν το φθινόπωρο επιβάλλει τους ρυθμούς του

Με καλοκαιρία και αίθριο φόντο κυλάει ο Σεπτέμβριος, με τη χώρα να απολαμβάνει ακόμα μία ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη την επικράτεια, ωστόσο δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις που τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Γενική εικόνα καιρού και θερμοκρασίες

Το σκηνικό του καιρού για σήμερα, Πέμπτη, συνθέτουν οι λιακάδες, οι ορεινές μπόρες, η ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας και οι πιο δροσερές νύχτες. Η θερμική αστάθεια δεν υποχωρεί πλήρως, καθώς αναμένονται σύννεφα, βροχές, μπόρες και πιθανές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε συγκεκριμένες ορεινές περιοχές.

Η ζέστη παρατείνεται, με θερμότερες αέριες μάζες να επηρεάζουν το θερμόμετρο. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και στην Άρτα. Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31-33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 28-30 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η ψύχρα έχει γίνει ήδη αισθητή με την απουσία του ήλιου, ειδικά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο

Για ακόμα μία ημέρα, οι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ. Τοπικά, στις Κυκλάδες και στο Καρπάθιο πέλαγος, οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν και τα 6 μποφόρ, δημιουργώντας πιο ενισχυμένες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, στο Ιόνιο πέλαγος, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει μια πιο ήρεμη θάλασσα στην δυτική πλευρά της χώρας σε σύγκριση με το Αιγαίο.

Πρόγνωση για τη βόρεια Ελλάδα

Στη βόρεια Ελλάδα, ο καιρός θα κυλήσει με ηλιοφάνεια σε Θράκη, Μακεδονία και στα νησιά του βορείου Αιγαίου, καθώς και στα βόρεια Επτάνησα. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες αυτών των περιοχών θα απολαύσουν καθαρό ουρανό και ηλιόλουστες συνθήκες.

Ωστόσο, η θερμική αστάθεια θα δώσει σύννεφα, βροχές, μπόρες και πιθανές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, κατά μήκος της Πίνδου και δυτικά αυτής, δηλαδή στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Αντίθετα, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες θα επικρατεί ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο καιρός σε κεντρικές και νότιες περιοχές

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, ο καιρός αναμένεται να ξεκινήσει αίθριος. Στα ορεινά, ωστόσο, είναι πιθανό να εμφανιστούν κάποιες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μπόρες αργότερα, καθώς και πρόσκαιρες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου.

Παράλληλα, στις Κυκλάδες και στη Στερεά Ελλάδα, ο ήλιος θα κυριαρχεί, προσφέροντας καθαρό καιρό. Τέλος, ταξιδεύοντας προς την Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι ηλιόλουστες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς φαινόμενα βροχής ή αστάθειας.

Ειδική πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με καθαρό ουρανό. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στα ανατολικά του νομού, φτάνοντας έως και τα 5 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, με πιο δροσερές συνθήκες να επικρατούν στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Κάποιες αραιές νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 32 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό στην πόλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki