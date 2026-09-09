Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται το πρώτο «φθινοπωρινό κύμα» με έντονες βροχές

Αλλαγή του καιρικού σκηνικού αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, καθώς το καλοκαιρινό τοπίο θα αντικατασταθεί από το πρώτο «φθινοπωρινό κύμα». Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας βρίσκεται προ των πυλών, φέρνοντας μαζί του σημαντικές μεταβολές.

Το πρώτο φθινοπωρινό σύστημα κακοκαιρίας

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, η χώρα θα υποδεχθεί το πρώτο φθινοπωρινό σύστημα κακοκαιρίας. Αυτό το σύστημα σχηματίζεται σταδιακά στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης και η κίνησή του είναι νοτιοανατολική.

Αρχικά, από την Πέμπτη, θα επηρεάσει την Ιταλία, ενώ καθώς πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να επηρεάσει και την Ελλάδα. Η επόμενη εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από φθινοπωρινές συνθήκες, με πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες βροχοπτώσεις, οι οποίες τοπικά ενδέχεται να είναι έντονες.

Εξέλιξη των φαινομένων το Σαββατοκύριακο

Οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά τμήματα της χώρας το Σάββατο. Στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν καταιγίδες, σηματοδοτώντας την έναρξη των φαινομένων.

Την Κυριακή, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες. Παράλληλα, η ζέστη στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ η νέα εβδομάδα προβλέπεται να ξεκινήσει με έντονα άστατο καιρό.

Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε ότι το συγκεκριμένο σύστημα κακοκαιρίας ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα. Αυτό οφείλεται στον συνδυασμό της υψηλής θερμοκρασίας της θάλασσας με τον ψυχρό αέρα που θα έρθει από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, παράγοντες που μπορούν να εντείνουν τα φαινόμενα.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα συνοδεύει το σύστημα αναμένεται να φέρει μεγάλα ύψη βροχής, δημιουργώντας κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν με νότιες διευθύνσεις, συμβάλλοντας στην περαιτέρω επιδείνωση του καιρού.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr