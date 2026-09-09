Μία σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας ένα ξαφνικό φθινοπωρινό σκηνικό. Μετά από αρκετά 24ωρα με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, ενώ εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους. Η επερχόμενη κακοκαιρία θα διαρκέσει για μεγάλο μέρος της εβδομάδας που ξεκινάει, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρών και την αλλαγή του καιρικού μοτίβου.

Η μεταβολή του καιρού και οι προειδοποιήσεις

Το σκηνικό του καιρού πρόκειται να αλλάξει ραγδαία σε λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας την πρώτη κακοκαιρία της φετινής σεζόν. Αυτή η μεταβολή θα επιφέρει σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, καθώς και σημαντικές βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν διάφορες περιοχές. Η μετάβαση από το καλοκαιρινό στο φθινοπωρινό μοτίβο θα είναι αισθητή, με τις καιρικές συνθήκες να διαφοροποιούνται σημαντικά.

Οι μετεωρολόγοι Σάκης Αρναούτογλου και Κλέαρχος Μαρουσάκης έχουν ήδη προειδοποιήσει για αυτή την επικείμενη εξέλιξη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ο καιρός θα διατηρήσει τα ίδια καλοκαιρινά χαρακτηριστικά για λίγα ακόμα 24ωρα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να παραμένουν. Ωστόσο, από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει σημαντικά, εισάγοντας μία περίοδο αστάθειας.

Η πορεία του βαρομετρικού χαμηλού

Η αιτία της επικείμενης κακοκαιρίας εντοπίζεται σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση. Αυτό το σύστημα ξεκίνησε την πορεία του από την Κεντρική Ευρώπη και κινείται με κατεύθυνση προς την Ιταλία. Σταδιακά, όπως αναφέρθηκε από τους μετεωρολόγους, θα επηρεάσει και την Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του ένα κύμα φθινοπωρινών καιρικών συνθηκών που θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες.

Η προσέγγιση του βαρομετρικού χαμηλού θα είναι καθοριστική για την εξέλιξη του καιρού στην ελληνική επικράτεια. Η πορεία του αναμένεται να φέρει εκτεταμένα φαινόμενα, επηρεάζοντας ένα μεγάλο μέρος της χώρας καθ' όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Οι συνθήκες θα αλλάξουν αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την ατμόσφαιρα να γίνεται πιο υγρή και δροσερή.

Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Η εβδομάδα που θα ξεκινήσει, από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και μετά, θα χαρακτηριστεί από ένα ξεκάθαρα φθινοπωρινό σκηνικό. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μία σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διαφοροποιηθεί αισθητά από τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Παράλληλα, αναμένονται εκτεταμένες βροχές, οι οποίες θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας ανακούφιση από την ξηρασία αλλά και πιθανά προβλήματα.

Το βαρομετρικό χαμηλό που προσεγγίζει την Ελλάδα αναμένεται να δώσει μεγάλα ύψη βροχής, γεγονός που εγείρει ανησυχίες. Λόγω της έντασης και της έκτασης των φαινομένων, υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, αυτή η καιρική διαταραχή θα συνοδεύεται και από δυνατούς ανέμους, οι οποίοι θα είναι σε φυσιολογική χρονική μορφή για τις επικρατούσες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται τοπικά ισχυρά φαινόμενα.

Η εξέλιξη των φαινομένων ανά περιοχή

Η μεταβολή του καιρού δεν θα είναι άμεση σε όλη τη χώρα, αλλά θα εκδηλωθεί σταδιακά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Σάκης Αρναούτογλου, μέχρι και το Σάββατο, ο καιρός θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά του χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι βροχές θα περιορίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Ωστόσο, από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη της κακοκαιρίας σε αυτές τις περιοχές. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και μετά, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας σταδιακά ένα ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα, από τα δυτικά προς τα ανατολικά και από τα βόρεια προς τα νότια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis