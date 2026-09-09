Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται το φθινόπωρο με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου προβλέπει σταδιακή υποχώρηση της ζέστης και στροφή σε πιο φθινοπωρινό καιρό από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση των βροχοπτώσεων, αρχικά στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ υπάρχει πιθανότητα φαινομένων και στην Αττική προς τις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

Μέχρι την Κυριακή, ο καιρός θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά του χαρακτηριστικά, με το μεγαλύτερο μέρος της χώρας να μην αναμένει αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, οι συνθήκες θα είναι γενικά καλές, αν και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά, στα βόρεια και σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Κάρπαθο και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά ηπειρωτικά. Στη δυτική Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 29 έως 32 βαθμούς, στα βόρεια από 24 έως 28 και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα από 27 έως 30 βαθμούς, ενώ στα νότια αναμένονται περίπου 26 βαθμοί Κελσίου.

Χωρίς σημαντικές μεταβολές προβλέπεται να κυλήσουν η Πέμπτη και η Παρασκευή, με την πιθανότητα βροχής να παραμένει μικρή. Ενδεχόμενα ασθενή φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας. Το Σάββατο, ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Σταδιακή αλλαγή από την Κυριακή

Από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, διαφαίνεται σταδιακή αύξηση των βροχοπτώσεων, σηματοδοτώντας τη μεταβολή του καιρού. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Παράλληλα, από την ίδια ημέρα αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα υποχωρήσουν σταδιακά, φτάνοντας κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Η τάση για πιο δροσερό καιρό φαίνεται να διατηρείται έως περίπου τις 19 Σεπτεμβρίου.

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές, ενισχύοντας το φθινοπωρινό σκηνικό.

Πιθανότητα βροχών και στην Αττική

Για το διάστημα κοντά στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η τάση που περιγράφει ο Σάκης Αρναούτογλου δείχνει πιθανότητα πιο οργανωμένης επιδείνωσης του καιρού. Αυτή θα συνοδευτεί από βροχές και κατά τόπους εντονότερα φαινόμενα, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν αποκλείεται να βρέξει και στην Αττική. Ωστόσο, πρόκειται για εκτίμηση αρκετών ημερών, και η ακριβής κατανομή καθώς και ο χρόνος εκδήλωσης των φαινομένων χρειάζονται επιβεβαίωση στις επόμενες προγνώσεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr