Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου

Ο Σάκης Αρναούτογλου, σε νέα του πρόγνωση για τον καιρό, τόνισε ότι η ζέστη θα παραμείνει έντονη και κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, αναμένεται αστάθεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διακυμάνσεις, αλλά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες

Σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, από την Τρίτη έως και την Πέμπτη προβλέπεται αστάθεια στο σκηνικό του καιρού. Αυτή η αστάθεια θα εκδηλωθεί με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως ορεινές περιοχές.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα αναμένονται στα ορεινά της Μακεδονίας, της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της δυτικής Πελοποννήσου. Ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε τη συγκεκριμένη πρόγνωση μέσω βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube.

Υψηλές θερμοκρασίες παρά τις διακυμάνσεις

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, την Πέμπτη αναμένεται μια μικρή υποχώρηση, με το θερμομετρο να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες μετά την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει εκ νέου άνοδο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, αναμένεται να φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το καλοκαιρινό σκηνικό στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr