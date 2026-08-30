Ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία και ηπειρωτικά, άνοδος θερμοκρασίας έως 37 βαθμούς

Άστατος προβλέπεται ο καιρός σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες. Νέα φαινόμενα αναμένονται να επηρεάσουν τις ίδιες περιοχές κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, εστιάζοντας κυρίως στα ορεινά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αν και θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα, τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά, φτάνοντας έως τους 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς.

Καιρικά φαινόμενα στη Μακεδονία

Συγκεκριμένα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια. Οι πρώτες πρωινές ώρες χαρακτηρίζονται από τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες επηρεάζουν την περιοχή. Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να είναι παροδικά, δίνοντας τη θέση τους σε μια μικρή ανάπαυλα.

Ωστόσο, η αστάθεια θα επανέλθει το μεσημέρι και το απόγευμα. Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων προβλέπονται, με ιδιαίτερη ένταση κυρίως στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των περιοχών αυτών καλούνται να λάβουν υπόψη τους την πιθανότητα εκδήλωσης αυτών των φαινομένων.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Για την υπόλοιπη Ελλάδα, η γενική εικόνα του καιρού θα είναι αίθρια. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν κυρίως πάνω από τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Αυτές οι νεφώσεις ενδέχεται να είναι πυκνότερες σε ορισμένες περιοχές.

Επιπλέον, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, υπάρχει πρόβλεψη για τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Αυτά τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένης έκτασης και διάρκειας, αλλά χρήζουν προσοχής για όσους κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ορατότητα και μεταφορά σκόνης

Όσον αφορά την ορατότητα, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες μειωμένης ορατότητας για τους οδηγούς και τους ταξιδιώτες.

Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με την παρουσία της να είναι πιο έντονη κυρίως στα δυτικά. Η αφρικανική σκόνη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στις καιρικές συνθήκες.

Οι άνεμοι στις θάλασσες

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή. Στα δυτικά, θα πνέουν μεταβλητοί, χωρίς να έχουν σταθερή κατεύθυνση ή ένταση. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση και η δύναμή τους μπορεί να αλλάζουν συχνά.

Αντίθετα, στα ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο, η έντασή τους θα φτάσει έως τα 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Οι θαλάσσιες μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές απαιτούν προσοχή.

Η πορεία της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μια μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας. Αυτή η άνοδος θα γίνει αισθητή, συμβάλλοντας σε πιο θερμές συνθήκες σε αυτές τις περιοχές.

Συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τοπικά, ωστόσο, και κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες υψηλής ζέστης.

Η νέα μορφή της πρόγνωσης από την ΕΜΥ

Τέλος, μια σημαντική αλλαγή ανακοινώθηκε σχετικά με την πρόγνωση του καιρού. Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, η Γενική Πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) θα εκδίδεται σε οπτικοποιημένη μορφή. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να διευκολύνει την κατανόηση των καιρικών δεδομένων από το ευρύ κοινό.

Με πληροφορίες από: Enikos