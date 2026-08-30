Ο καιρός την Κυριακή: Ζέστη, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη πριν τον Σεπτέμβριο

Με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια ολοκληρώνεται ο Αύγουστος, αν και ο καιρός θα παρουσιάσει τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά. Η τελευταία Κυριακή του μήνα, 30 Αυγούστου, θα φέρει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει την ορατότητα.

Υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Παρά την τοπική αστάθεια που θα εκδηλωθεί, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, θυμίζοντας κατακαλόκαιρο στις περισσότερες περιοχές. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά, μάλιστα, στις δυτικές περιοχές, η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τους 37 βαθμούς.

Στα νησιά του Αιγαίου, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 31 και 32 βαθμών. Ειδικότερα, στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά δροσίζει ελαφρώς.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ για την Κυριακή 30 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, αρχικά στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Στη συνέχεια, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νεφώσεις θα εμφανιστούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Σε αυτές τις περιοχές, αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίως, τα φαινόμενα αυτά θα εντοπιστούν στις ορεινές περιοχές της χώρας, όπως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ορατότητα

Την Κυριακή, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Το φαινόμενο αυτό θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας. Η παρουσία της σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αισθητή.

Ειδικότερα, νωρίς το πρωί της Κυριακής, η ορατότητα στις δυτικές περιοχές αναμένεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη. Αυτό το φαινόμενο θα συνυπάρξει με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο

Όσον αφορά τους ανέμους, στα δυτικά τμήματα της χώρας, δηλαδή στο Ιόνιο, θα πνέουν σχετικά ασθενείς άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 με 4 μποφόρ. Αυτές οι συνθήκες θα επικρατήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αντίθετα, στα ανατολικά, οι βοριάδες θα επιμείνουν, επηρεάζοντας κυρίως το Αιγαίο Πέλαγος. Εκεί, η ένταση των ανέμων θα κυμανθεί από 4 έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα, στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, οι άνεμοι είναι πιθανό να φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας πιο ενισχυμένες συνθήκες.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, κατά τόπους θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία στις περιοχές αυτές θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι επίσης κατά βάση αίθριος. Κατά τις απογευματινές ώρες, όμως, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά τμήματα. Αυτές οι νεφώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, ειδικά στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Σε αυτές τις περιοχές, ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 37 βαθμούς.

Το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου

Το παρόμοιο μοτίβο, με υψηλές θερμοκρασίες και τοπική αστάθεια, αναμένεται να συνεχιστεί και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, σηματοδοτώντας την είσοδο του Σεπτεμβρίου. Ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο κατακαλόκαιρο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, διατηρώντας το θερμό σκηνικό.

Οι τοπικές εξαιρέσεις με βροχές και καταιγίδες θα παραμείνουν στα ηπειρωτικά, κυρίως στις ορεινές ζώνες, όπου αναμένονται μεμονωμένα φαινόμενα. Αυτό το άστατο σκηνικό θα χαρακτηρίσει τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki