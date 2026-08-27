Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία ενόψει της Παρασκευής 28 Αυγούστου, καθώς αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει χαρακτηρίσει ως περιοχές ακραίου κινδύνου (κατηγορία 5) τα Δωδεκάνησα και τρεις νομούς της Κρήτης. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν.

Ενίσχυση ανέμων και υψηλές θερμοκρασίες

Οι προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες της Παρασκευής 28 Αυγούστου, αλλά και του Σαββάτου, υποδεικνύουν μια σημαντική ενίσχυση των ανέμων σε διάφορες περιοχές. Αυτό το φαινόμενο, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες θερμοκρασίες, έχει σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ειδικότερα, οι άνεμοι προβλέπεται να φτάσουν τα 7 και τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Παράλληλα με την ενίσχυση των ανέμων, οι αναμενόμενες θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, αν και δεν θα φτάσουν τα επίπεδα καύσωνα που επικρατούν σε άλλα σημεία της χώρας μέχρι και σήμερα. Η συνύπαρξη ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών αποτελεί έναν παράγοντα που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή και την ετοιμότητα των πολιτών και των αρχών στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Περιοχές σε κατάσταση ακραίου κινδύνου

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ένα εργαλείο που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει χαρακτηρίσει συγκεκριμένες περιοχές ως ακραίου κινδύνου. Η κατηγορία κινδύνου 5, η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, έχει αποδοθεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου στα Δωδεκάνησα, καλύπτοντας το σύνολο του νομού.

Επιπλέον, ο ίδιος χάρτης έχει θέσει σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και τρεις νομούς της Κρήτης. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για μέγιστη επαγρύπνηση στις συγκεκριμένες περιοχές. Στον χάρτη αναφέρεται επίσης η ύπαρξη πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου 4, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται οι ακριβείς περιοχές που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών.

Αυξημένη ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω της ιστοσελίδας civilprotection.gov.gr, έχει προχωρήσει σε ενημέρωση όλων των αρμόδιων υπηρεσιακά εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, οι οποίοι καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας.

Ο βασικός στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι εμπλεκόμενες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Η μέριμνα αυτή αποσκοπεί στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε επεισοδίου πυρκαγιάς ενδέχεται να εκδηλωθεί, προστατεύοντας έτσι τις δασικές εκτάσεις, τις περιουσίες και κυρίως την ανθρώπινη ζωή στις περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό για την Παρασκευή 28 Αυγούστου και το Σάββατο.

Με πληροφορίες από: Topontiki