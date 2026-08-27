Ο καύσωνας δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του «λέξη» στην ελληνική επικράτεια, καθώς ο καιρός αναμένεται να σημειώσει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έως και την Κυριακή. Ακόμα και στην εκπνοή του Αυγούστου, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καιρικό σκηνικό, με τις θερμές αέριες μάζες να επηρεάζουν την ατμόσφαιρα.

Ενίσχυση των μελτεμιών και αρχική άνοδος της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, από σήμερα, Πέμπτη, παρατηρείται μία σημαντική ενίσχυση των μελτεμιών. Οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, καθιστώντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις πιο δύσκολες. Η θερμοκρασία για την Πέμπτη θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το καιρικό μοτίβο των προηγούμενων ημερών με έντονη ζέστη.

Για τη σημερινή ημέρα, το καιρικό μοτίβο δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές, με υψηλές θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και γενική ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, προβλέπονται και τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα από τη ζέστη σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές.

Το διήμερο «φωτιά» και η θερμική κλιμάκωση

Αμέσως μετά την Πέμπτη, η χώρα εισέρχεται σε ένα διήμερο που χαρακτηρίζεται ως «φωτιά» λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές. Επιπλέον, ένα νέο πολυήμερο κύμα καύσωνα αναμένεται να ξεκινήσει από την Κυριακή, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Η πρόγνωση δείχνει ότι η θερμική κλιμάκωση θα κρατήσει από την Παρασκευή 28 Αυγούστου έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτού του τριημέρου, θα υπάρξει ένας συνδυασμός εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα αισθητές στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, θα πνέουν πολύ δυνατοί βοριάδες, τα γνωστά μελτέμια, στο Αιγαίο, εντείνοντας την αίσθηση της ζέστης και την ξηρασία.

Νέα άνοδος θερμοκρασιών και η προέλαση θερμών μαζών

Μετά από μία παροδική πτώση του υδραργύρου που ενδέχεται να ακολουθήσει το αρχικό κύμα ζέστης, αναμένεται η προέλαση ενός νέου κύματος θερμών αερίων μαζών. Αυτές οι μάζες θα προέλθουν κυρίως από τα νοτιοδυτικά της Αφρικής, οδηγώντας σε μία ακόμα σημαντική αύξηση των θερμοκρασιών σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος θα κινηθεί περί τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας κατά τόπους έως και τους 42 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες έντονης δυσφορίας.

Αυτή η τάση των υψηλών θερμοκρασιών δεν αναμένεται να υποχωρήσει άμεσα, καθώς θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, εισερχόμενη μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Η παρατεταμένη διάρκεια του καύσωνα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, ειδικά τις ευπαθείς ομάδες, για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο και την Κρήτη

Την ίδια περίοδο, τα μελτέμια θα πνέουν εξαιρετικά ενισχυμένα στην περιοχή του Αιγαίου, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Η έντασή τους θα αυξάνεται σταδιακά καθώς θα κινούνται προς τα νοτιοανατολικά, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν προσοχή. Ειδικότερα, στο βόρειο τμήμα του Αιγαίου, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ η κατάσταση θα είναι πιο σοβαρή νοτιότερα.

Στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, η ένταση των μελτεμιών αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας έως και τα 8 με 9 μποφόρ. Αυτές οι ισχυρές ριπές ανέμου, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, συνθέτουν ένα δύσκολο καιρικό σκηνικό για τις συγκεκριμένες περιοχές, καθιστώντας απαραίτητη την ενημέρωση και την προσοχή.

Με πληροφορίες από: Reader