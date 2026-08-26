Καύσωνας: Η Καρδίτσα και οι Αιγιές Γυθείου στην κορυφή των θερμοκρασιών την Τετάρτη

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, οι συνθήκες καύσωνα συνέχισαν να επικρατούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην πόλη της Καρδίτσας και στις Αιγιές Γυθείου, φτάνοντας τους 41,3 °C.

Υψηλές θερμοκρασίες σε Καρδίτσα και Αιγιές Γυθείου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η Καρδίτσα και οι Αιγιές Γυθείου βρέθηκαν στην πρώτη θέση των περιοχών με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Και στις δύο αυτές τοποθεσίες, ο υδράργυρος άγγιξε τους 41,3 βαθμούς Κελσίου.

Εκτεταμένη ζέστη σε δεκάδες περιοχές

Πέρα από τις δύο περιοχές που σημείωσαν την κορυφαία τιμή, η ζέστη ήταν ιδιαίτερα έντονη σε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, δέκα μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 40°C.

Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός των μετεωρολογικών σταθμών που κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37°C ανήλθε στους 129. Αυτό υπογραμμίζει την ευρεία έκταση του φαινομένου του καύσωνα την συγκεκριμένη ημέρα, όπως καταγράφηκε από το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr