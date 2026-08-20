Μικρή ανατροπή στην εξέλιξη του καύσωνα δείχνουν τα νεότερα μετεωρολογικά στοιχεία

Μια μικρή ανατροπή στην εξέλιξη του καύσωνα προκύπτει από τα νεότερα μετεωρολογικά στοιχεία, καθώς οι εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν τάση υποχώρησης του κύματος ζέστης. Συγκεκριμένα, η τάση αυτή αναμένεται να γίνει αισθητή κυρίως μετά τις 26-27 Αυγούστου, σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του κ. Κολυδά.

Υποχώρηση του κύματος ζέστης

Η νέα αυτή εκτίμηση σηματοδοτεί την υποχώρηση του σεναρίου που προέβλεπε παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα. Αντιθέτως, φαίνεται ότι από τις 27 Αυγούστου και μετά, οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν σταδιακά να επανέρχονται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Παράλληλα, βάσει του ίδιου σεναρίου, διαφαίνεται και ένας περιορισμός στην ένταση της νυχτερινής ζέστης, ένα φαινόμενο που συχνά συνοδεύει τα κύματα καύσωνα και δυσχεραίνει την ανάπαυση.

Η πρόγνωση για την Αθήνα

Όσον αφορά την περιοχή της Αθήνας, ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι, ακόμη και κατά το θερμότερο τμήμα του επεισοδίου, η πρόγνωση δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ακραίες τιμές θερμοκρασίας άνω των 40°C. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενα κύματα ζέστης.

Στην πρωτεύουσα, μέχρι περίπου τις 26 Αυγούστου, η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές, σύμφωνα με το ECMWF, θα κυμανθούν γύρω στους 36-37°C, με παρόμοια εικόνα να δίνει και το GEFS.

Σταδιακή αποκλιμάκωση μετά τις 27 Αυγούστου

Το σημαντικότερο εύρημα των νεότερων μοντέλων είναι ότι δεν εμφανίζεται πλέον η ανοδική συνέχεια που άφηναν να εννοηθεί τα προηγούμενα ensembles προς το τέλος του δεκαημέρου. Αντίθετα, από τις 27 Αυγούστου και μετά, το ECMWF προβλέπει σταδιακή πτώση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας.

Συγκεκριμένα, για τις 27 Αυγούστου η πρόβλεψη είναι περίπου 35°C, για τις 28 Αυγούστου 33,5-34°C, ενώ για τις 29 Αυγούστου η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 34°C.

Εξέλιξη των ελάχιστων θερμοκρασιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμπεριφορά των ελάχιστων θερμοκρασιών. Μετά τις πολύ υψηλές τιμές των 27-28°C που αναμένονται περίπου μεταξύ 24 και 27 Αυγούστου, προβλέπεται υποχώρηση προς τους 25-26°C στο τέλος της περιόδου. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει την εκτίμηση για περιορισμό της έντασης της νυχτερινής ζέστης, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς κατά τις βραδινές ώρες.

Στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση

Δύο επιπλέον στοιχεία ενισχύουν αυτή την εκτίμηση για την πορεία του καιρού. Πρώτον, υπάρχει αρκετά καλή συμφωνία μεταξύ των μοντέλων ECMWF και GEFS ως προς τη γενική πορεία των θερμοκρασιών. Αυτή η σύγκλιση των προβλέψεων προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην πρόγνωση.

Δεύτερον, προς τις 27-29 Αυγούστου, παρατηρείται αισθητή διεύρυνση του εύρους του ensemble του ECMWF. Αυτό υποδηλώνει ότι η κατεύθυνση προς χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι ορατή και επιβεβαιωμένη, αν και το ακριβές μέγεθος της πτώσης παραμένει ακόμη αβέβαιο.

Συνολικά, σε σύγκριση με την προηγούμενη εικόνα, δεν διαφαίνεται προς το παρόν ενίσχυση προς ένα ισχυρό επεισόδιο καύσωνα στο τέλος Αυγούστου. Το πιθανότερο σενάριο είναι ένα παρατεταμένο διάστημα αρκετά υψηλών θερμοκρασιών, με κορύφωση περίπου στις 23-26 Αυγούστου και στη συνέχεια βαθμιαία αποκλιμάκωση.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr