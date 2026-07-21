Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε ανησυχητικά επίπεδα.

Υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές

Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Ωλένη Ηλείας, η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας, η Ρίζα Κορινθίας, ο Κορομηλάς Φθιώτιδας, η Άσσος Κορινθίας, τα Πλατανούλια Λάρισας και η Κονίτσα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες σε αστικά κέντρα μπορεί να είναι ακόμα πιο υψηλές από αυτές που καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ, λόγω της πυκνής δόμησης και των υλικών κατασκευής των κτιρίων. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως αστική θερμική νησίδα.

Θερμοκρασία 57 βαθμών στο Πεδίον του Άρεως

Σύμφωνα με τη θερμική κάμερα της ΕΡΤ, η θερμοκρασία στο Πεδίον του Άρεως έφτασε τους 57 βαθμούς Κελσίου στις 11 το πρωί. Παρόμοιες θερμοκρασίες καταγράφηκαν επίσης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Λεωφόρο Πατησίων.

Ο Θοδωρής Γιανναρός, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγος, εξήγησε ότι «όλη η θερμότητα που έχει απορροφηθεί μέσα στην ημέρα επανεκπέμπεται και παγιδεύεται, διότι δεν μπορεί να διαφύγει στο διάστημα. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες. Αν συγκρίνουμε την ελάχιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας με εκείνη σε μια περιοχή όπως η Παιανία, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου».

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας απαιτούνται παρεμβάσεις στον αστικό σχεδιασμό και στις κατασκευές. Ο καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Καρτάλης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της θερμομόνωσης των κτιρίων, αύξησης του αστικού πρασίνου και περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στις πυκνοδομημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δημιουργία πράσινων οροφών, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από ένα κτίριο κατά 1,5 έως 3 βαθμούς Κελσίου, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τη θερμοκρασία της ταράτσας κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.