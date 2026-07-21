Τουρνάς: Οι καιρικές συνθήκες της Τετάρτης θα προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι

Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός

Ο Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται την Τετάρτη, επισημαίνοντας ότι θα είναι παρόμοιες με αυτές που επικράτησαν στο Μάτι, κατά τη διάρκεια της εθνικής τραγωδίας με τους 104 νεκρούς.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε: «Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα».

Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας θα βρεθούν σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Σημαντικές περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, καθώς και η βόρεια, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, μαζί με τη Ρόδο, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5.

«Άρα, λοιπόν, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μεγίστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δασικές Υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα που θα έχουμε μπροστά μας αύριο», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της προσοχής από όλους τους πολίτες, καλώντας τους να τηρήσουν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. «Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά είναι απαγορευτική. Οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο».

Ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού

Νωρίτερα, υπό την προεδρία του υπουργού, συνεδρίασαν η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν σύγκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου επιβεβαίωσε ότι οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, όπως οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας) - Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας)

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) αναμένεται για:

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Λακωνίας) - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας) - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Φωκίδας και Εύβοιας) - Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης) - Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Επιπλέον, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα.