Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο και προειδοποιεί για την αναμενόμενη άνοδο της θερμοκρασίας την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Το επίπεδο συναγερμού είναι πορτοκαλί, υποδεικνύοντας τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν.

Προβλέψεις για τις θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι περιοχές που θα βιώσουν τις πιο ακραίες θερμοκρασίες περιλαμβάνουν τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Ειδικότερα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένονται να διαμορφωθούν ως εξής:

- **Θεσσαλία**: Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου, με τοπικές περιοχές να φτάνουν τους 43 βαθμούς.

- **Ανατολική Στερεά**: Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 41 με 42 βαθμούς, ενώ στην Αττική αναμένονται 40 έως 41 βαθμοί Κελσίου.

- **Ανατολική Πελοπόννησος**: Το θερμόμετρο θα σημειώσει 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι θα υπάρξει επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 22 Ιουλίου 2026, με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.