Μαρουσάκης: «Πολική Φωτοβολίδα» με 75% πιθανότητα για χιόνια στην Αττική – Πότε θα το στρώσει

Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός για το διήμερο Κυριακή - Δευτέρα. Η ανάλυση των τεσσάρων προγνωστικών μοντέλων και η δευτερεύουσα διαταραχή που μπορεί να φέρει χιόνι «δίπλα στο κύμα».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επιμένει στον όρο «Πολική Φωτοβολίδα», προειδοποιώντας για μια σύντομη αλλά εξαιρετικά έντονη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις πιθανότητες για αξιόλογες χιονοπτώσεις να εκτοξεύονται στο 75%.

Το 75% και τα προγνωστικά μοντέλα

Η πρόγνωση βασίζεται στη σύνθεση τεσσάρων διαφορετικών μοντέλων (Αμερικανικό, Ευρωπαϊκό, Γερμανικό και το σύστημα «Ηρακλής»). Ενώ το Ευρωπαϊκό μοντέλο εμφανίζεται πιο συγκρατημένο, το Αμερικανικό και ο «Ηρακλής» δείχνουν γενικευμένα φαινόμενα.

75% πιθανότητα: Για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις στην Αττική.

25% πιθανότητα: Για πιο ήπια και περιορισμένα φαινόμενα.

«Λευκές εκπλήξεις» την Κυριακή και τη Δευτέρα

Ο μετεωρολόγος εστιάζει στο διήμερο που έρχεται, σημειώνοντας ότι μια δευτερεύουσα διαταραχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής μπορεί να φέρει «λευκές εκπλήξεις». Δεν αποκλείεται να δούμε στρωμένο χιόνι ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου, «δίπλα στο κύμα», εικόνα που υπογραμμίζει τη δυναμική της πολικής μάζας.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Η δράση της «πολικής φωτοβολίδας» αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, οπότε οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν να απομακρύνονται σταδιακά από τη χώρα μας. Μέχρι τότε, η προσοχή όλων στρέφεται στην εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες κρίσιμες ώρες.

