Η Lego ενισχύει την παραγωγική της παρουσία στην Ευρώπη με μια επένδυση περίπου 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στην Πορτογαλία. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας, οδηγώντας σε επέκταση του βιομηχανικού της δικτύου. Παράλληλα, στην ελληνική αγορά, η Lego διατηρεί ισχυρή παρουσία μέσω της συνεργασίας της με την αλυσίδα Μουστάκας, η οποία περιλαμβάνει ένα δίκτυο εξειδικευμένων καταστημάτων.

Νέο εργοστάσιο στην Πορτογαλία για την κάλυψη της ζήτησης

Η επένδυση της Lego στην Πορτογαλία αφορά τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου στην Εσταρέζα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2030. Η νέα αυτή μονάδα έχει ως στόχο να καλύψει την ενισχυμένη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας σε τρεις σημαντικές περιοχές: την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το εργοστάσιο προβλέπεται να δημιουργήσει περισσότερες από χίλιες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία.

Το εργοστάσιο θα κατασκευαστεί σε μια έκταση 115.000 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει προηγμένες δυνατότητες χύτευσης, επεξεργασίας και συσκευασίας. Οι εργασίες για την κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2027. Αυτή η μονάδα θα αποτελέσει την τέταρτη της Lego στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης στην ήπειρο.

Ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, η Lego διατηρεί μια δυναμική παρουσία μέσω της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την αλυσίδα Μουστάκας. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει ένα δίκτυο εξειδικευμένων καταστημάτων Lego, τα οποία προσφέρουν ένα ξεχωριστό κανάλι λιανικής πώλησης για τα προϊόντα της δανέζικης εταιρείας. Τα καταστήματα αυτά είναι στρατηγικά τοποθετημένα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού.

Συγκεκριμένα, ο επίσημος κατάλογος της Μουστάκας καταγράφει οκτώ σημεία Lego. Αυτά περιλαμβάνουν καταστήματα στο Σύνταγμα, στο Athens Metro Mall, στο Smart Park, στο Golden Hall, στο River West, στο The Mall Athens, καθώς και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Βενιζέλου, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Από αυτά, τα καταστήματα του Συντάγματος και του Mediterranean Cosmos φέρουν την ένδειξη «νέο», υποδηλώνοντας πρόσφατες προσθήκες ή ανανεώσεις.

Το νέο LEGO Certified Store στο Σύνταγμα

Η συνεργασία μεταξύ της Lego και της Μουστάκας ενισχύθηκε περαιτέρω με το άνοιγμα ενός νέου LEGO Certified Store στο Σύνταγμα. Το κατάστημα αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 2 Νοεμβρίου και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως 7 και Νίκης 14. Αποτελεί το όγδοο και, σύμφωνα με την εταιρεία, το μεγαλύτερο κατάστημα LEGO στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας 280 τετραγωνικά μέτρα σε δύο επίπεδα.

Το άνοιγμα του καταστήματος γιορτάστηκε επίσημα στις 21 Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μουστάκας, Νικόλαος Γ. Μουστάκας, δήλωσε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου ακινήτου ήταν αποτέλεσμα πολυετούς αναζήτησης. Το νέο σημείο πώλησης προσφέρει αποκλειστικά και δυσεύρετα σετ LEGO, ενώ διαθέτει και ειδικούς χώρους όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεμονωμένα τουβλάκια και να δημιουργούν τις δικές τους μινιατούρες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία.

Η εμπορική στρατηγική της Lego

Η ανάπτυξη εξειδικευμένων καταστημάτων, όπως αυτά που λειτουργούν στην Ελλάδα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης εμπορικής στρατηγικής της Lego. Η εταιρεία εστιάζει επίσης σε συνεργασίες με γνωστά εμπορικά σήματα και στην προσέγγιση ενηλίκων συλλεκτών, διευρύνοντας έτσι το κοινό της και ενισχύοντας την πιστότητα των πελατών της. Αυτές οι κινήσεις έχουν συμβάλει στην ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρείας σε σύγκριση με ανταγωνιστές της στον κλάδο των παιχνιδιών.

Σύμφωνα με αναφορές, η στρατηγική αυτή έχει επιτρέψει στη Lego να ξεπεράσει σε ρυθμούς ανάπτυξης άλλους μεγάλους κατασκευαστές παιχνιδιών, όπως η Mattel και η Hasbro. Η επένδυση σε νέα παραγωγικά μέσα, όπως το εργοστάσιο στην Πορτογαλία, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δικτύου λιανικής, δείχνουν τη δέσμευση της Lego για συνεχή ανάπτυξη και προσαρμογή στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.

Με πληροφορίες από: Newsit