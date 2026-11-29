Ο ΟΠΕΚ+ κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία για τη διατήρηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου αμετάβλητων κατά το α’ τρίμηνο του νέου έτους. Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις, οι οποίες συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη συνοχή της ομάδας, καθώς παράλληλα συζητείται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της συμφώνησαν να επικυρώσουν τη συμφωνία για την παραγωγή πετρελαίου σε σειρά διαδικτυακών συναντήσεων του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2026.

Διατήρηση ποσοστώσεων και οι επιπτώσεις στην αγορά

Η απόφαση για τη διατήρηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου αμετάβλητων για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, αναμένεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην παγκόσμια προσφορά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη του ΟΠΕΚ+ αντλούν ήδη τη μέγιστη δυνατή ποσότητα πετρελαίου που μπορούν.

Παράλληλα, η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να περιορίζει τις χώρες εξαγωγής πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο. Αυτό συμβαίνει παρά τα πρόσφατα ενθαρρυντικά στοιχεία που δείχνουν μια αποκατάσταση των ροών πετρελαίου σε προπολεμικά επίπεδα.

Προκλήσεις στη συνοχή του οργανισμού

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) και οι εταίροι του βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας αμφιλεγόμενης αξιολόγησης, η οποία αφορά τη μέγιστη τεχνική παραγωγική ικανότητα κάθε μέλους. Ωστόσο, το Ιράκ, ένα κρίσιμο μέλος του οργανισμού που νωρίτερα φέτος είχε απειλήσει με αποχώρηση, απέρριψε την αξιολόγηση αυτή.

Το Ιράκ επιδιώκει να οριστεί ένα υψηλότερο όριο παραγωγής, το οποίο θα του επέτρεπε να αυξήσει την παραγωγή του. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στη συνοχή του ΟΠΕΚ, μετά την απογοήτευση που προκάλεσαν τα όρια παραγωγής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οδηγώντας τα μάλιστα να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον οργανισμό.

Η αξιολόγηση της παραγωγικής ικανότητας

Πριν από έναν χρόνο, ο ΟΠΕΚ+ είχε αναθέσει στην εταιρεία συμβούλων DeGolyer and MacNaughton, με έδρα το Ντάλας, να αξιολογήσει τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα κάθε μέλους. Στόχος αυτής της αξιολόγησης ήταν ο καθορισμός των στόχων παραγωγής για το έτος 2027.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράκ απέρριψε την αξιολόγηση παραγωγικής ικανότητας που έλαβε, κρίνοντάς την υπερβολικά χαμηλή. Η αξιολόγηση αυτή τοποθετούσε το όριο παραγωγής του Ιράκ λίγο κάτω από τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ το Ιράκ υποστηρίζει ότι μπορεί να φτάσει τα 5,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Πιέσεις στις τιμές και πλεόνασμα προσφοράς

Η ικανότητα της συμμαχίας ΟΠΕΚ+ να λειτουργεί με συνοχή ενδέχεται να δοκιμαστεί περαιτέρω το επόμενο έτος. Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου οδεύουν προς ένα νέο πλεόνασμα προσφοράς, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει επιπλέον καθοδικές πιέσεις στις τιμές του αργού.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό πετρέλαιο έχουν ήδη υποχωρήσει σχεδόν κατά 20% αυτόν τον μήνα. Η πτώση αυτή αποδίδεται στην ανάκαμψη της προσφοράς και στην εύθραυστη ζήτηση, πλήττοντας έτσι τα έσοδα των μελών της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit