Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διαβιβάσει την υπόθεση των περιβόητων «σπιτιών ανακύκλωσης», αναδεικνύοντας ένα σύστημα προμηθειών που φέρεται να οδήγησε σε υπερκοστολογημένες συμβάσεις και διοχέτευση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ιδιωτικά συμφέροντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτικές αρχές, δημόσιοι φορείς οργάνωναν διαγωνισμούς για την αγορά πανάκριβων μηχανημάτων ανακύκλωσης με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών φέρεται να οδηγούσαν σε συγκεκριμένο προμηθευτή, ενώ οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα μηχανήματα δεν εκτελούσαν όλες τις υποτιθέμενες λειτουργίες τους και το κόστος τους ήταν πολλαπλάσιο της πραγματικής τους αξίας. Το συνολικό ύψος του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για την προμήθεια αυτών των μηχανημάτων προσεγγίζει τα 66,99 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η βασική εικόνα που αναδύεται από το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιγράφει μια επιχείρηση που εμφανιζόταν να πουλάει μηχανήματα ανακύκλωσης σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Στη συνέχεια, δημόσιοι φορείς προχωρούσαν σε διαγωνισμούς για την προμήθεια αυτών των μηχανημάτων, χρησιμοποιώντας κονδύλια από ευρωπαϊκά προγράμματα. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων και την εκταμίευση των εκατομμυρίων ευρώ, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα μηχανήματα που παραδόθηκαν δεν ανταποκρίνονταν πλήρως σε όλα όσα υποτίθετο ότι θα έκαναν.

Το σημαντικότερο εύρημα των ελεγκτικών αρχών είναι ότι το πραγματικό κόστος των μηχανημάτων ήταν πολλαπλάσιο της αξίας τους. Η εισαγγελική έρευνα θέτει το κρίσιμο ερώτημα: πόσα από αυτά τα χρήματα αντιστοιχούσαν σε πραγματικό εξοπλισμό και υπηρεσίες ανακύκλωσης και πόσα διοχετεύθηκαν, μέσω υπερκοστολογημένων συμβάσεων, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.

Φωτογραφικοί διαγωνισμοί και προδιαγραφές

Για την αγορά εξοπλισμού από δημόσιους φορείς, απαιτείται κανονικά η διεξαγωγή διαγωνισμών με όρους που επιτρέπουν τον πραγματικό ανταγωνισμό. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών ήταν τόσο εξειδικευμένες, ώστε περιόριζαν δραστικά τη δυνατότητα συμμετοχής άλλων προμηθευτών. Η δικογραφία κάνει λόγο για μηχανήματα με συγκεκριμένες δυνατότητες, διαστάσεις, μηχανισμούς συμπίεσης και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Το κρίσιμο εύρημα των ελεγκτών ήταν ότι αυτές οι προδιαγραφές φέρεται να αντιστοιχούσαν ακριβώς στα μηχανήματα της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, η οποία τελικά αναλάμβανε τις προμήθειες. Η υποψία της Εισαγγελίας είναι ότι οι όροι των διαγωνισμών είχαν διαμορφωθεί με τρόπο που να ευνοεί συγκεκριμένο προμηθευτή, παρακάμπτοντας τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Το ύψος των συμβάσεων και η χρηματοδότηση

Το συνολικό ύψος του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» που αφορούσε την προμήθεια των συγκεκριμένων μηχανημάτων ανακύκλωσης προσεγγίζει τα 66,99 εκατομμύρια ευρώ. Πέρα από αυτό το ποσό, οι συνολικές συμβάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση εκτείνονται σε ακόμη μεγαλύτερα ποσά, χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές μέγεθος αυτών των επιπλέον συμβάσεων στη δικογραφία.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα του κόστους, στις συμβάσεις που περιγράφονται στη δικογραφία, η τιμή ενός πολυκέντρου ανακύκλωσης έφτανε τις 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, το κόστος για κάθε τέτοιο πολυκέντρο ανερχόταν στις 372.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση για αυτά τα προγράμματα προερχόταν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καθώς και από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Οι αρχικοί στόχοι και η γεωγραφική κάλυψη

Τα προγράμματα χρηματοδότησης είχαν έναν απολύτως θεμιτό και σαφή σκοπό: την ενίσχυση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλεπόταν η εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης σε δήμους που βρίσκονται στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα μηχανήματα αυτά παρουσιάζονταν ως σύγχρονες εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες να διευκολύνουν τους πολίτες.

Στις εν λόγω εγκαταστάσεις, οι πολίτες θα είχαν τη δυνατότητα να παραδίδουν συσκευασίες κατασκευασμένες από διαφορετικά υλικά, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ανακύκλωσης. Ωστόμως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει ότι, στην πράξη, δημιουργήθηκε ένα σύστημα προμηθειών με εξαιρετικά υψηλό κόστος, το οποίο φαίνεται να απέκλινε σημαντικά από τον αρχικό, θεμιτό σκοπό των προγραμμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki