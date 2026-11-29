Την τελευταία ευκαιρία να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα «Achaia Pass 2026» έχουν οι ενδιαφερόμενοι έως αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει τη χορήγηση 3.333 άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, με την αξία κάθε voucher να ανέρχεται στα 150 ευρώ. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και η παροχή οικονομικής και κοινωνικής στήριξης σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2025.

Στόχοι και παροχές του προγράμματος

Το «Achaia Pass 2026» αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Μέσω της χορήγησης των ψηφιακών καρτών, επιδιώκεται η τόνωση του τουρισμού σε συγκεκριμένες περιοχές της Αχαΐας, οι οποίες αντιμετώπισαν σοβαρές συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως μέσο οικονομικής και κοινωνικής στήριξης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των πληγέντων περιοχών.

Συνολικά, θα διατεθούν 3.333 άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, καθεμία εκ των οποίων θα έχει αξία 150 ευρώ. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτά τα vouchers για την κάλυψη εξόδων που αφορούν τη διαμονή τους, την εστίαση σε τοπικά καταστήματα, καθώς και τις μετακινήσεις τους εντός των επιλέξιμων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το «Achaia Pass 2026» ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προσφέροντας ευελιξία στους πολίτες. Για την ηλεκτρονική υποβολή, είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής υποβολής, απαιτείται η πιστοποίηση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου, καθώς και ενός email επικοινωνίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αίτηση. Τα υπόλοιπα απαραίτητα δεδομένα συλλέγονται αυτοματοποιημένα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία για τους αιτούντες. Το πρόγραμμα δεν προβλέπει εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή.

Επιλογές προορισμών και χρονικών περιόδων

Κατά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, ο χρήστης, αφού συνδεθεί με τους κωδικούς Taxisnet και καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας, καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαθέσιμους προορισμούς: το Achaia Pass A ή το Achaia Pass B. Παράλληλα, του δίνεται η δυνατότητα να ορίσει μία ή και τις δύο διαθέσιμες χρονικές περιόδους για τη χρήση της κάρτας.

Ενώ ο κάθε πολίτης δικαιούται να δηλώσει αποκλειστικά έναν προορισμό, του παρέχεται η ευκαιρία να επιλέξει περισσότερες από μία φάσεις χρήσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κλήρωση, η οποία θα καθορίσει τους δικαιούχους, θα αφορά μόνο μία από τις επιλεγμένες χρονικές φάσεις. Στο τελικό στάδιο της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος ορίζει την τράπεζα έκδοσης της κάρτας και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ανήκει σε καμία από τις εξαιρέσεις των μη δικαιούχων.

Περίοδοι χρήσης και ισχύς των vouchers

Το πρόγραμμα «Achaia Pass 2026» έχει καθορίσει δύο συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για τη χρήση των ψηφιακών καρτών από τους δικαιούχους. Η αρχική περίοδος χρήσης εκτείνεται από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027, προσφέροντας ένα πρώτο παράθυρο για την αξιοποίηση των vouchers.

Η δεύτερη χρονική περίοδος καλύπτει τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2027, παρέχοντας μια επιπλέον ευκαιρία για τους δικαιούχους να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Η χρήση της ψηφιακής κάρτας από τους δικαιούχους επιτρέπεται αυστηρά μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου που έχει οριστεί για τον καθένα, διασφαλίζοντας την ορθή και έγκαιρη αξιοποίησή της.

Με πληροφορίες από: Newsit