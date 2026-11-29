Ένα νέο, μεγάλο κύμα παρεμβάσεων του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 3,55 δισεκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται προ των πυλών, με σκοπό την ενίσχυση των πολιτών. Το συνολικό αυτό ποσό θα διατεθεί σε τρεις φάσεις, με την πρώτη να περιλαμβάνει επιστροφές ενοικίου και αυξήσεις συντάξεων τον Δεκέμβριο του 2026.

Οι πρώτες παρεμβάσεις και οι δικαιούχοι

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ. Το ποσό αυτό δόθηκε καθαρά σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σε άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Επίσης, το ίδιο ποσό εισέπραξαν και συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά συνολικά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους και το δημοσιονομικό της κόστος ανήλθε στα 879 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η ετήσια επιστροφή ενοικίου, η οποία εφαρμόστηκε με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι της επιστροφής αυτής είναι περίπου 932.000 νοικοκυριά ενοικιαστών. Για τους ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, καταβλήθηκε διπλή επιστροφή ενοικίου, με το συνολικό ποσό της επιστροφής να ανέρχεται στα 236 εκατομμύρια ευρώ.

Το επόμενο κύμα ενισχύσεων

Σε ό,τι αφορά την επόμενη φάση των παρεμβάσεων, το πλάνο για τις καινούργιες ενισχύσεις περιλαμβάνει την πληρωμή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου κοντά στα Χριστούγεννα. Οι αυξήσεις αυτές θα υπολογιστούν με βάση τον μέσο όρο της αύξησης του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς να συμψηφιστεί η προσωπική διαφορά των συνταξιούχων.

Η αναπροσαρμογή για το έτος 2027 έχει οριστεί στο 2,9%, και το δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται αυτή η αύξηση ανέρχεται σε 850 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η παρέμβαση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού πακέτου ενισχύσεων που έχει προγραμματιστεί.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τριτέκνους

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, προβλέπεται η μηδένιση του συντελεστή φορολόγησης για τριτέκνους, εφόσον το φορολογητέο τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό αναμένεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια σε 86.927 τρίτεκνους δικαιούχους.

Το μέγιστο ετήσιο όφελος για κάθε δικαιούχο εκτιμάται στα 1.800 ευρώ φόρου, ενώ το δημοσιονομικό κόστος για το 2027 ανέρχεται σε 55 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι θα δουν άμεσα το όφελος αυτό στους λογαριασμούς τους, μέσω λιγότερων κρατήσεων στη μισθοδοσία τους κάθε μήνα.

Η συνολική εικόνα των παροχών

Η συνολική αξία των μέτρων που έχουν προγραμματιστεί ανέρχεται στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ, και η διάθεση των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Από το σύνολο αυτό, ένα ποσό 2,672 δισεκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για άμεση ενίσχυση, το οποίο οι δικαιούχοι θα δουν να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους.

Τα υπόλοιπα 884 εκατομμύρια ευρώ αφορούν έμμεση ενίσχυση, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω μειώσεων φόρου. Οι μειώσεις αυτές θα είναι ορατές κυρίως στα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος που θα εκδοθούν από τον Μάρτιο του 2027 και μετά, προσφέροντας επιπλέον ελάφρυνση στους φορολογούμενους.

Με πληροφορίες από: Newsit