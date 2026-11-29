Ένας ελάχιστα γνωστός Ρώσος επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων κατέχει μερίδιο αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Tether, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο με ισοτιμία συνδεδεμένη με το αμερικανικό δολάριο. Ο 56χρονος Βιτάλι Μπεζρόντνιχ αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικούς επενδυτές του κολοσσού των κρυπτονομισμάτων, ο οποίος μέχρι σήμερα διατηρούσε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα την ταυτότητα των μετόχων του.

Η αποκάλυψη αυτή ρίχνει νέο φως στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας από τις μεγαλύτερες και πλέον κερδοφόρες μη εισηγμένες χρηματοοικονομικές εταιρείες στον κόσμο, στη μετοχική σύνθεση της οποίας δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστή η παρουσία Ρώσου υπηκόου.

Ο Βιτάλι Μπεζρόντνιχ και η επένδυση

Ο Βιτάλι Μπεζρόντνιχ, ένας 56χρονος Ρώσος επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, φέρεται να επένδυσε στην Tether γύρω στο 2017. Το μερίδιό του στην εταιρεία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές της.

Η εταιρεία του, η Fulgur Ventures, έχει στο παρελθόν συνεπενδύσει με την Tether σε startups που δραστηριοποιούνται στον χώρο του bitcoin. Η παρουσία του Μπεζρόντνιχ ως βασικού μετόχου έρχεται σε αντίθεση με τη φήμη της Tether για τη μυστικοπάθειά της σχετικά με τους ιδιοκτήτες της.

Η αυτοκρατορία του USDT

Η Tether είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το USDT, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο. Το USDT λειτουργεί ως ένα είδος αποθεματικού νομίσματος για την ευρύτερη αγορά των κρυπτονομισμάτων, διατηρώντας την ισοτιμία του συνδεδεμένη με το αμερικανικό δολάριο.

Ο όμιλος της Tether είναι εγγεγραμμένος στο Ελ Σαλβαδόρ και αποτελεί μία από τις πλέον κερδοφόρες μη εισηγμένες χρηματοοικονομικές εταιρείες παγκοσμίως. Η αξία των ψηφιακών νομισμάτων του που βρίσκονται σε κυκλοφορία ανέρχεται σε 174 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οικονομικά στοιχεία και πηγές εσόδων

Η εταιρεία αντλεί τα έσοδά της κυρίως από τους τόκους των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του κρυπτονομίσματος USDT. Αυτή η στρατηγική της επιτρέπει να διατηρεί τη σταθερότητα του stablecoin και να εξασφαλίζει σημαντική κερδοφορία.

Κατά το εννεάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, η Tether ανακοίνωσε καθαρά λειτουργικά κέρδη ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την οικονομική ισχύ και την επιτυχημένη λειτουργία του κολοσσού στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Άλλοι μέτοχοι και υποστηρικτές

Μεταξύ των άλλων γνωστών μετόχων της Tether περιλαμβάνονται ο πρόεδρός της, Τζανκάρλο Ντεβασίνι, ο οποίος είναι πρώην πλαστικός χειρουργός. Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος, Πάολο Αρντοΐνο, καθώς και ο Κρίστοφερ Χάρμπορν, ένας Βρετανοταϊλανδός επιχειρηματίας που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους χρηματοδότες του βρετανικού κόμματος Reform UK.

Μεταξύ των πλέον προβεβλημένων υποστηρικτών της Tether βρίσκεται ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, ο οποίος είχε δηλώσει το 2024 ότι συμπαθεί την εταιρεία. Η χρηματοοικονομική εταιρεία της Wall Street, Cantor Fitzgerald, η οποία βρίσκεται πλέον υπό τη διοίκηση των γιων του Λάτνικ, διακρατεί μέρος των αμερικανικών κρατικών ομολόγων που στηρίζουν το stablecoin της Tether.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis