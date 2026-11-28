Σε μια ιδιαίτερα προσωπική συζήτηση εξελίχθηκε η συνέντευξη της Αθηνάς Οικονομάκου στο νέο τεύχος του περιοδικού Instyle, με τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου. Η γνωστή ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για διάφορα θέματα που την απασχολούν, εστιάζοντας στα πατριαρχικά στερεότυπα που έχει συναντήσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

Παράλληλα, η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε ανοιχτά στη βοήθεια που έλαβε από την ψυχοθεραπεία, τονίζοντας τον ρόλο της στην προσωπική της εξέλιξη. Η συζήτηση κάλυψε επίσης τη σημασία της θέσπισης ορίων και της αυτοπεποίθησης, στοιχεία που, όπως ανέφερε, τη βοήθησαν να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις και να διαμορφώσει τη δική της πορεία.

Οι πατριαρχικές συμπεριφορές στον επαγγελματικό χώρο

Η ηθοποιός μοιράστηκε τις εμπειρίες της από τον επαγγελματικό της χώρο, όπου, όπως δήλωσε, έχει γίνει μάρτυρας πολλών πατριαρχικών συμπεριφορών. «Στον επαγγελματικό μου χώρο, έχω δει πολλές πατριαρχικές συμπεριφορές να συμβαίνουν γύρω μου. Τις αναγνωρίζω, με θλίβουν και με ενοχλούν, ακόμη κι όταν δεν απευθύνονται σε μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η Αθηνά Οικονομάκου ξεκαθάρισε ότι προσωπικά δεν επέτρεψε ποτέ σε κανέναν να την αντιμετωπίσει ή να τη διαχειριστεί μέσα από μια τέτοια αντίληψη. Τόνισε ότι ο δυναμισμός της, η στάση της και τα όρια που έθετε, δεν άφησαν αυτές τις συμπεριφορές να την καθορίσουν στην επαγγελματική της πορεία.

Η ανάγκη για απόδειξη ικανοτήτων και η αυτοπεποίθηση

Παρά τη δυναμική της στάση, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έχει νιώσει την ανάγκη να αποδείξει πως, πέρα από την εξωτερική της εμφάνιση, είναι και ικανή. «Έχω νιώσει, βέβαια, ότι χρειάζεται να αποδείξω πως, πέρα από όμορφη, είμαι και ικανή», δήλωσε.

Σε αυτό το σημείο, η Αθηνά Οικονομάκου υπογράμμισε τον ρόλο της εσωτερικής στάσης και της αυτοπεποίθησης. «Πιστεύω, όμως, ότι σε αυτό παίζει ρόλο και η δική μας εσωτερική στάση. Όταν αμφισβητούμε εμείς οι ίδιες τον εαυτό μας και δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, ίσως γίνεται πιο εύκολο για τους άλλους να χρησιμοποιήσουν αυτή την αμφιβολία εναντίον μας», εξήγησε. Στη δική της περίπτωση, όπως είπε, είχε πάντα μια δυναμική που δεν της επέτρεψε να αφήσει την αμφισβήτηση των άλλων να καθορίσει την εικόνα που είχε για τον εαυτό της ή την πορεία της.

Ψυχοθεραπεία, όρια και η έννοια της δύναμης

Μιλώντας για την προσωπική της εξέλιξη, η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στη σταδιακή της συνειδητοποίηση για το τι σημαίνει να είσαι δυνατός άνθρωπος. «Σταδιακά κατάλαβα ότι το να είσαι δυνατός άνθρωπος δεν σημαίνει να αντέχεις τα πάντα, αλλά να αναγνωρίζεις πότε κάτι σε ξεπερνάς, να βάζεις όρια και να ζητάς βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι», τόνισε, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχοθεραπείας στη ζωή της.

Η ηθοποιός έμαθε επίσης ότι η αγάπη και η αποδοχή των άλλων δεν χρειάζεται να κερδίζονται μέσα από όσα προσφέρει ή μέσα από το πόσο χρήσιμη είναι για εκείνους. Αυτή η συνειδητοποίηση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της προς την αυτογνωσία και την προσωπική της ελευθερία.

Η απελευθερωτική αποδοχή του εαυτού

Στο τέλος της συνέντευξης, η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και πιο απελευθερωτικά μαθήματα που έμαθε. «Το πιο δύσκολο, αλλά και πιο απελευθερωτικό, είναι να μάθεις να αποδέχεσαι τον εαυτό σου ακόμη κι όταν δεν είσαι στην καλύτερη εκδοχή σου», δήλωσε.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία της αυτοαποδοχής και της αγάπης προς τον εαυτό, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις ή τις αδυναμίες. Η ηθοποιός μέσα από τις προσωπικές της εμπειρίες και τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, φαίνεται να έχει κατακτήσει μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού της και των αναγκών της.

Με πληροφορίες από: Enikos