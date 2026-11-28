Η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κρίθηκε ένοχη τον Σεπτέμβριο για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League, βρίσκεται εν αναμονή της διαδικασίας εξέτασης της έφεσής της. Η υπόθεση αυτή αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από πέντε έως δέκα ημέρες, με πιθανή ολοκλήρωση πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Στέφαν Μπόρσον, πρώην οικονομικός σύμβουλος των «Πολιτών», εκφράζει την εκτίμηση ότι ο σύλλογος έχει τη δυνατότητα να δικαιωθεί σε ορισμένα σκέλη της έφεσής του.

Η αρχική καταδίκη και οι κατηγορίες της Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη τον Σεπτέμβριο για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι παραβιάσεις αυτές αφορούσαν μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, συγκεκριμένα από το 2009 έως το 2018, και οδήγησαν στην τρέχουσα διαδικασία της έφεσης.

Το βασικό σκέλος των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο αγγλικός σύλλογος επικεντρώνεται στην τεχνητή διόγκωση των εσόδων του. Αυτή η διόγκωση φέρεται να επιτεύχθηκε μέσω εικονικών συμφωνιών χορηγίας, οι οποίες αμφισβητούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή. Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία και αμφισβητεί τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η επιτροπή.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας έφεσης

Η διαδικασία εξέτασης της έφεσης της Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα στις 12 Δεκεμβρίου. Οι εκτιμήσεις για τη διάρκειά της κάνουν λόγο για ένα χρονικό πλαίσιο από πέντε έως δέκα ημέρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ακροαματική διαδικασία πιθανότατα θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων.

Μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων, η οριστική απόφαση για την έφεση της Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να εκδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτή η απόφαση θα κρίνει το μέλλον των κατηγοριών που βαραίνουν τον σύλλογο.

Οι εκτιμήσεις του πρώην οικονομικού συμβούλου Στέφαν Μπόρσον

Ο Στέφαν Μπόρσον, ένας Βρετανός δικηγόρος και οικονομικός αναλυτής με εξειδίκευση στα οικονομικά του ποδοσφαίρου, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος της Μάντσεστερ Σίτι, εκφράζει την εκτίμηση ότι οι «Πολίτες» έχουν τη δυνατότητα να δικαιωθούν σε ορισμένα σκέλη της έφεσής τους κατά των ευρημάτων της ανεξάρτητης επιτροπής της Premier League. Ο Μπόρσον έχει εκφράσει «εξαιρετικά σοβαρές» ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των μαρτύρων που κατέθεσαν στην υπόθεση.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο Στέφαν Μπόρσον μίλησε στην εκπομπή Football Uncensored, στην οποία συμμετέχουν ο Πιρς Μόργκαν και ο Σάιμον Τζόρνταν, όπου περιέγραψε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της έφεσης. Επιπλέον, σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, αποκάλυψε στο «The i Paper» συγκεκριμένα δεδομένα που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να συμβάλουν στην μερική ανατροπή του επιβαρυντικού τοπίου που έχει διαμορφωθεί για τον αγγλικό σύλλογο.

Πιθανή μερική ανατροπή, δύσκολη η πλήρης δικαίωση

Παρά τις εκτιμήσεις για πιθανή μερική δικαίωση, ο Στέφαν Μπόρσον θεωρεί ότι η πλήρης ανατροπή της αρχικής απόφασης θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο ίδιος επισημαίνει ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει την απόφαση των 40 σελίδων», προσθέτοντας ότι «αν τη διαβάσει κανείς, θα διαπιστώσει ότι είναι εξαιρετικά επιβαρυντική» και περιλαμβάνει «πολύ σοβαρές αναφορές για τη Μάντσεστερ Σίτι».

Σύμφωνα με τον Μπόρσον, η Σίτι μπορεί να πετύξει την ανατροπή ορισμένων επιμέρους ευρημάτων, κυρίως αμφισβητώντας τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων συμφωνιών χορηγίας ως εικονικών. Ωστόσο, η συνολική ανατροπή της ενοχής και η πλήρης απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες φαίνεται να αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του.

Με πληροφορίες από: Athletiko