Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Hongqi, η premium μάρκα του κρατικού ομίλου FAW, επιδιώκει την τοπική παραγωγή οχημάτων στην Ευρώπη και αξιολογεί διάφορους πιθανούς συνεργάτες. Μεταξύ των εταιρειών που εξετάζονται είναι η Stellantis και η Volkswagen, όπως δήλωσε ανώτερο στέλεχος της Hongqi, καθώς η μάρκα επιταχύνει την επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στρατηγική επέκτασης στην Ευρώπη

Η Hongqi, γνωστή ως η αγαπημένη μάρκα του πρώην ηγέτη Μάο Τσε Τουνγκ, έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την εγκατάσταση παραγωγής στην Ευρώπη. Ο Xiao Xiao, επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της FAW και υπεύθυνος για την ευρωπαϊκή επέκταση της Hongqi, τόνισε την ανάγκη για τοπική παρουσία, δηλώνοντας ότι το σύνθημα της εταιρείας είναι «στην Ευρώπη, για την Ευρώπη».

Η κινεζική μάρκα, η οποία ήδη δραστηριοποιείται σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, προτιμά συμπράξεις με χρήση εργοστασίων ευρωπαϊκών κατασκευαστών. Αυτό σημαίνει ότι η Hongqi δεν επιδιώκει την εξαγορά ή τη δημιουργία δικών της μονάδων συναρμολόγησης, αλλά τη συνεργασία με υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Πιθανοί συνεργάτες και διαψεύσεις

Ο Xiao Xiao επιβεβαίωσε ότι η Stellantis δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος συνεργάτης και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με «πολλούς συνεργάτες». Αν και αρνήθηκε να αναφέρει συγκεκριμένες τοποθεσίες ή άλλους υποψήφιους, η FAW διατηρεί μακρόχρονη σχέση με τη Volkswagen στην Κίνα.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Volkswagen Group China διέψευσε τα σενάρια, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ της Volkswagen και της FAW για την παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη». Η Hongqi συνεχίζει την αξιολόγηση των επιλογών της για την επίτευξη του στόχου της τοπικής παραγωγής.

Συνεργασίες και πλατφόρμες

Η επιλογή της τοπικής παραγωγής στην Ευρώπη καθίσταται όλο και πιο σημαντική για τις κινεζικές εταιρείες, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τα εμπόδια στις εισαγωγές οχημάτων από την Κίνα. Η τοπική παραγωγή και προμήθεια εξαρτημάτων θεωρούνται καθοριστικές για τη μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην αγορά.

Νωρίτερα φέτος, είχε αναφερθεί ότι η Hongqi βρισκόταν σε συζητήσεις με τη Stellantis για παραγωγή σε εργοστάσιο της στην Ισπανία. Ο όμιλος Stellantis έχει ήδη συνάψει συμφωνίες κατασκευής με την κινεζική Leapmotor στην ίδια χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η FAW όσο και η Stellantis έχουν επενδύσει στη Leapmotor, ενώ το SUV EHS4 της Hongqi βασίζεται σε πλατφόρμα της Leapmotor.

Εμπορική παρουσία και μελλοντικά σχέδια

Η Hongqi έχει ήδη αναπτύξει σημαντική εμπορική παρουσία στην Ευρώπη, δραστηριοποιούμενη σε 27 χώρες και περιοχές με 90 αντιπροσωπείες. Τα σχέδια της εταιρείας προβλέπουν την επέκταση του δικτύου της, με στόχο να ξεπεράσει τα 150 σημεία πώλησης έως τα τέλη του 2027.

Παράλληλα, η Hongqi σκοπεύει να διευρύνει τη γκάμα των μοντέλων της στην ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος είναι να προσφέρει 10 διαφορετικά μοντέλα το επόμενο έτος και 11 έως το 2028. Αυτά τα μοντέλα θα περιλαμβάνουν σεντάν, SUV και μίνιβαν, και θα διατίθενται με κινητήρες βενζίνης, υβριδικούς, ηλεκτρικούς, καθώς και με τεχνολογία range extender.

Το νέο SUV EHS4 και η τιμή του

Πρόσφατα, η Hongqi παρουσίασε το SUV EHS4 στην Ιταλία. Το μοντέλο αυτό διατίθεται ως ηλεκτρικό, με την τιμή του να ξεκινά από 32.900 ευρώ. Μια έκδοση με range extender αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο έτος, διευρύνοντας τις επιλογές για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Ο Xiao Xiao, κατά την παρουσίαση του EHS4 στη Βενετία, δεν προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με στόχους πωλήσεων ή μεριδίου αγοράς για το συγκεκριμένο μοντέλο ή για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta