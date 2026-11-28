Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε έναν νέο κύκλο ψηφιακών διασταυρώσεων στην αγορά ακινήτων, με στόχο να βάλει τέλος στη δυνατότητα των ιδιοκτητών να συμπληρώνουν οι ίδιοι τα ποσά των εισοδημάτων από ενοίκια στις φορολογικές τους δηλώσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης, από το 2028 τα εισοδήματα από μισθώσεις θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και «κλειδωμένα» στο έντυπο Ε2. Με αυτό τον τρόπο, η εφορία θα γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα πρέπει να δηλώσει κάθε ιδιοκτήτης, περιορίζοντας τις δυνατότητες φοροδιαφυγής.

Τα προσυμπληρωμένα και «κλειδωμένα» ενοίκια

Η βασική αλλαγή που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ αφορά τον τρόπο δήλωσης των εισοδημάτων από ενοίκια. Από την άνοιξη του 2028, όταν θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2027, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα βρουν τα ποσά των ενοικίων προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2.

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς είναι ότι οι συγκεκριμένοι κωδικοί θα είναι «κλειδωμένοι». Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης τροποποίησης των ποσών, όπως συμβαίνει σήμερα. Οι παρεμβάσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2027, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Ενεργοποίηση του μητρώου ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού αναμένεται να γίνει τον Δεκέμβριο, με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, γνωστού ως ΜΙΔΑ. Μέσω αυτού του μητρώου, η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να αποκτήσει μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που υπάρχει στη χώρα.

Ο στόχος του ΜΙΔΑ δεν περιορίζεται μόνο στο να καταγράφει ποιος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα, ένα κατάστημα ή μια μονοκατοικία. Επεκτείνεται και στο πώς αξιοποιείται το κάθε ακίνητο, δηλαδή εάν νοικιάζεται, σε ποιον ενοικιαστή και έναντι ποιου τιμήματος. Αυτή η λεπτομερής καταγραφή θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των εισοδημάτων από μισθώσεις.

Ψηφιακή ταυτότητα και αυτόματη ενημέρωση ακινήτων

Στην πράξη, κάθε ακίνητο θα αποκτήσει τη δική του ψηφιακή ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα επέρχεται κάποια αλλαγή στη μίσθωσή του. Για παράδειγμα, μια αύξηση του ενοικίου, η αποχώρηση ενός ενοικιαστή ή η υπογραφή ενός νέου μισθωτηρίου συμβολαίου θα καταχωρούνται άμεσα στο μητρώο.

Η αυτόματη ενημέρωση θα γίνεται εφόσον οι σχετικές μεταβολές δηλώνονται ηλεκτρονικά. Οι ιδιοκτήτες δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν μια δεύτερη δήλωση, καθώς η υφιστάμενη εφαρμογή των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων θα τροφοδοτεί απευθείας το νέο σύστημα. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τους φορολογούμενους, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τον έλεγχο από την πλευρά της φορολογικής διοίκησης.

Περιορισμός της φοροδιαφυγής στα ενοίκια

Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, η εφορία επιχειρεί να κλείσει ένα ακόμη παράθυρο φοροδιαφυγής. Στόχος είναι ο περιορισμός των δυνατοτήτων εμφάνισης στη φορολογική δήλωση χαμηλότερων εισοδημάτων από εκείνα που προκύπτουν από τις ήδη δηλωμένες μισθώσεις. Η προσυμπλήρωση και το «κλείδωμα» των κωδικών αποσκοπούν στην εξάλειψη της δυνατότητας δήλωσης εικονικών ή μειωμένων ενοικίων.

Ωστόσο, το νέο σύστημα δεν παρέχει από μόνο του λύση στο πρόβλημα των ενοικίων που ενδέχεται να συμφωνούνται σε διαφορετικό ύψος από εκείνο που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Αυτή η πτυχή παραμένει μια πρόκληση για τη φορολογική διοίκηση, καθώς η πραγματική συμφωνία μπορεί να αποκλίνει από τα δηλωθέντα στοιχεία.

Το ζήτημα των μη καταβληθέντων ενοικίων

Ένα σημαντικό ζήτημα που μένει να διευκρινιστεί από την ΑΑΔΕ αφορά τις περιπτώσεις όπου τα συμφωνηθέντα ενοίκια δεν έχουν καταβληθεί στον ιδιοκτήτη. Υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση μεταξύ του ποσού που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και του ποσού που έχει πράγματι εισπραχθεί από τον ιδιοκτήτη.

Η διάκριση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι δεν θα οδηγηθούν να πληρώσουν φόρο για εισοδήματα τα οποία ουδέποτε απέκτησαν. Αυτό θα ισχύει εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη μη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων, ένα θέμα που απαιτεί σαφείς οδηγίες από τη φορολογική διοίκηση για την ορθή εφαρμογή του νέου συστήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki