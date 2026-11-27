Η κεφαλαιαγορά της Τουρκίας διέρχεται μια περίοδο βαθιάς κρίσης εμπιστοσύνης, η οποία προκλήθηκε από το σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια που κατέρρευσαν. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικές αναταράξεις στο χρηματιστήριο, αναστολή δημόσιων εγγραφών, καθώς και σε μια σειρά συλλήψεων και παραιτήσεων. Τραπεζίτες και ένας πρώην ανώτατος αξιωματούχος ζητούν πλέον ριζική αναδιοργάνωση των χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η κρίση εμπιστοσύνης και οι επιπτώσεις

Η τουρκική κεφαλαιαγορά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εμπιστοσύνης μετά την αποκάλυψη της κατάρρευσης επενδυτικών κεφαλαίων. Αυτή η εξέλιξη είχε άμεσες συνέπειες, προκαλώντας αναταραχή στο χρηματιστήριο της χώρας και οδηγώντας στην αναστολή δημόσιων εγγραφών.

Παράλληλα, το σκάνδαλο οδήγησε σε μια σειρά συλλήψεων και παραιτήσεων στελεχών που συνδέονται με τα εμπλεκόμενα κεφάλαια. Η κατάσταση αυτή έχει θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών της Τουρκίας.

Ο μηχανισμός της κατάρρευσης των κεφαλαίων

Η κρίση αφορά επενδυτικά κεφάλαια τα οποία είχαν διοχετεύσει σημαντικά ποσά σε μετοχές με περιορισμένη εμπορευσιμότητα. Αυτή η πρακτική είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων σε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια, εμφανίζοντας ταυτόχρονα εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις.

Ωστόσο, όταν οι επενδυτές επιχείρησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, τα κεφάλαια δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ρευστότητας. Κατόπιν αυτού, τέθηκαν σε εκκαθάριση, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του προβλήματος και τις αδυναμίες του συστήματος.

Αναστολή δημόσιων εγγραφών και πιέσεις στα ομόλογα

Οι συνέπειες της κρίσης επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την τουρκική κεφαλαιαγορά. Ενδεικτικά, στους πρώτους εννέα μήνες του 2026, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) είχε εγκρίνει 33 αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs), αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τις 18 που είχαν εγκριθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2025.

Μετά την κατάρρευση των κεφαλαίων, όμως, δεν εγκρίθηκε καμία νέα δημόσια εγγραφή, παρά το γεγονός ότι 119 εταιρείες βρίσκονταν σε αναμονή για την έγκριση της εποπτικής αρχής. Επιπλέον, αναβλήθηκε η διάθεση μετοχών της Halkbank, της τρίτης μεγαλύτερης κρατικής τράπεζας της χώρας, καθώς και η αρχική δημόσια προσφορά της κρατικής ισλαμικής τράπεζας Emlak Katilim Bankasi. Σύμφωνα με πηγή του τραπεζικού κλάδου που επικαλείται το Reuters, δεν αναμένονται νέες δημόσιες εγγραφές πριν από την άνοιξη του 2027.

Πίεση δέχεται και η αγορά εταιρικών ομολόγων. Οι εκδόσεις υποχώρησαν στις 74 τον Οκτώβριο, από 102 τον Σεπτέμβριο και 119 τον Αύγουστο, καταδεικνύοντας την επιδείνωση της κατάστασης.

Η πτώση του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης

Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης έχει καταγράψει σημαντικές απώλειες. Συγκεκριμένα, έχει χάσει περισσότερο από 18% της αξίας του από τις 16 Σεπτεμβρίου, την ημέρα πριν από την απόφαση της SPK για την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων.

Αυτή η πτώση είναι μεγαλύτερη από την υποχώρηση των ευρωπαϊκών μετοχών και ξεπερνά ακόμη και την πτώση του δείκτη αναδυόμενων αγορών της MSCI, η οποία συνδέεται με τις πιέσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.

Εκκλήσεις για αναδιοργάνωση των εποπτικών αρχών

Πέντε τραπεζίτες και ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος έχουν εκφράσει την άποψη ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην τουρκική κεφαλαιαγορά απαιτεί άμεσες αλλαγές στις χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές. Ζητούν την επιλογή στελεχών που διαθέτουν εμπειρία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι διορισμοί στις εποπτικές υπηρεσίες, υποδεικνύοντας την ανάγκη για μια πιο διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία. Η αναδιοργάνωση θεωρείται κρίσιμη για την επαναφορά της σταθερότητας και της αξιοπιστίας στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis