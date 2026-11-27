Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη παρουσιάζουν δύο διακριτές οικονομικές πραγματικότητες όσον αφορά την πορεία των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης. Στην Αμερική, παρατηρείται μια αυξανόμενη συγκέντρωση πλούτου στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ στην Ευρώπη, η αδύναμη ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα τη στασιμότητα των εισοδημάτων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Η διαφορετική πορεία των εισοδημάτων

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί αναδεικνύουν μια σαφή απόκλιση μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Στις ΗΠΑ, η οικονομία χαρακτηρίζεται από μια «Κ»-σχήματος ανάπτυξη, όπου τα υψηλότερα εισοδήματα απομακρύνονται από τη μεσαία και την κατώτερη τάξη. Αυτό σημαίνει ότι τα οικονομικά οφέλη δεν κατανέμονται ομοιόμορφα, αλλά συσσωρεύονται στην κορυφή της εισοδηματικής πυραμίδας.

Αντίθετα, στην Ευρώπη, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η ασθενής οικονομική ανάπτυξη έχει ως συνέπεια τη γενικευμένη στασιμότητα των εισοδημάτων, επηρεάζοντας το σύνολο της κοινωνικής κλίμακας. Τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης δεν υποχωρούν απαραίτητα λόγω της μεταφοράς πλούτου στους πλουσιότερους, αλλά λόγω της συνολικής έλλειψης δυναμικής στην οικονομία.

Η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εικόνα επιβεβαιώνει πλήρως το μοντέλο της οικονομίας τύπου «Κ». Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 2010 και του 2020, η μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος καταγράφηκε στο ανώτερο 10% των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα, η ασθενέστερη αύξηση παρατηρήθηκε στο κατώτερο 10%, ενισχύοντας την απόσταση μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων.

Παράλληλα με αυτή την τάση, ο πλούτος συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο στην κορυφή της εισοδηματικής πυραμίδας. Οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει μια ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, γεγονός που συνδέεται με τον ρυθμό αύξησης του εισοδήματος στο διάμεσο.

Η εικόνα στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο

Στην Ευρώπη, και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση διαφέρει σημαντικά. Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μαζί με τον προϋπολογισμό της βρετανικής κυβέρνησης τον περασμένο μήνα δείχνουν ότι η αύξηση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να περιοριστεί μόλις στο 0,1% ετησίως κατά τη δεκαετία έως το 2030. Αυτή η επίδοση είναι χειρότερη από εκείνη της δεκαετίας του 2010, όταν τα πραγματικά εισοδήματα αυξάνονταν κατά περίπου 1% τον χρόνο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στη Βρετανία, το ανώτερο 10% των νοικοκυριών δεν ενίσχυσε τη θέση του. Αντιθέτως, κατέγραψε μείωση του εισοδήματος μετά τη φορολογία κατά 0,1% ετησίως στη δεκαετία του 2020, με τα εισοδήματά του να βρίσκονται ουσιαστικά στα επίπεδα του 2010. Πρόκειται για τη χειρότερη πορεία οποιασδήποτε εισοδηματικής ομάδας στη χώρα κατά την τρέχουσα δεκαετία, αλλά και για τη μεγαλύτερη υποχώρηση εισοδήματος που έχει καταγραφεί σε δεκατημόριο από τότε που άρχισαν να τηρούνται σχετικά στοιχεία, τη δεκαετία του 1960.

Η παγκόσμια τάση εκτός ΗΠΑ

Η αμερικανική περίπτωση αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών. Στις περισσότερες χώρες υψηλού εισοδήματος, η τάση είναι αντίστροφη από αυτή των ΗΠΑ. Από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία έως τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία, τα εισοδήματα του ανώτερου 10% αυξήθηκαν λιγότερο από εκείνα της μεσαίας και της κατώτερης εισοδηματικής ομάδας μετά το 2010.

Αυτή η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού υπογραμμίζει τις αποκλίνουσες οικονομικές δυναμικές. Ενώ οι ΗΠΑ βιώνουν μια ενίσχυση των εισοδημάτων στην κορυφή, οι περισσότερες άλλες ανεπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν μια πιο ισορροπημένη, αν και συχνά στάσιμη, κατανομή της αύξησης των εισοδημάτων μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis