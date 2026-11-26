Η οικονομική θέση της ΑΕΚ στο champions league μετά την πέμπτη αγωνιστική

Η πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, φέρνοντας νέα δεδομένα στην οικονομική κατάταξη των ομάδων που συμμετέχουν. Η ΑΕΚ, παρά την ήττα της με 1-0 από την Κόμο, έχει εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο ποσό εσόδων από τη διοργάνωση. Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην 34η θέση μεταξύ των 36 ομάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Football Meets Data.

Τα εξασφαλισμένα έσοδα της ΑΕΚ

Μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής, η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει 25,6 εκατομμύρια ευρώ από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το ποσό αυτό την κατατάσσει στην 34η θέση μεταξύ των 36 ομάδων που συμμετέχουν στη League Phase του Champions League. Η θέση αυτή την τοποθετεί στην τρίτη από το τέλος, όσον αφορά τα μέχρι στιγμής εξασφαλισμένα έσοδα.

Οι μόνες ομάδες που βρίσκονται χαμηλότερα από την Ένωση στην οικονομική αυτή κατάταξη είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας, με έσοδα 24,1 εκατομμυρίων ευρώ, και η Σαμπάχ, με 22,3 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, η Βίκινγκ βρίσκεται μία θέση πάνω από την ΑΕΚ, έχοντας εξασφαλίσει 27,1 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο ευρώ περισσότερα από τους «κιτρινόμαυρους».

Η αναμέτρηση με την κόμο

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ιταλική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 1-0, κάμπτοντας την αντίσταση της ελληνικής ομάδας.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας, μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του απέναντι στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς. Η ήττα αυτή επηρέασε τα αγωνιστικά δεδομένα, αλλά η οικονομική κατάταξη διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες.

Πώς υπολογίζονται τα έσοδα

Οι υπολογισμοί των εσόδων, όπως παρουσιάστηκαν από το Football Meets Data, περιλαμβάνουν διάφορους παράγοντες. Αρχικά, συνυπολογίζεται το μπόνους συμμετοχής στη League Phase της διοργάνωσης, ένα βασικό ποσό που λαμβάνουν όλες οι ομάδες για την παρουσία τους.

Στη συνέχεια, προστίθενται τα έσοδα από το λεγόμενο Value Pillar. Αυτό το κομμάτι συνδέεται άμεσα με τους ευρωπαϊκούς συντελεστές της κάθε ομάδας, καθώς και με την αξία της τηλεοπτικής αγοράς στην οποία ανήκει. Επιπλέον, στα έσοδα περιλαμβάνονται τα μπόνους αποτελεσμάτων, δηλαδή τα χρήματα που δίνονται για κάθε νίκη ή ισοπαλία στους αγώνες.

Τέλος, συνυπολογίζονται τα ποσά που έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase και των θέσεων πρόκρισης στην επόμενη φάση, εφόσον αυτές είναι μαθηματικά δεδομένες. Η συγκεκριμένη οικονομική κατάταξη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις αγωνιστικές επιδόσεις των ομάδων στη φετινή διοργάνωση, αλλά και από παράγοντες που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή τους παρουσία και την εμπορική αξία της αγοράς τους.

Η συνολική εικόνα και οι ομάδες του «πάτου»

Η συνολική εικόνα των εσόδων μετά την πέμπτη αγωνιστική δείχνει ότι η ΑΕΚ βρίσκεται μεταξύ των ομάδων με τα χαμηλότερα εξασφαλισμένα ποσά. Στην λίστα των δέκα ομάδων με τα μικρότερα έσοδα, εκτός από την Ένωση, περιλαμβάνονται και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Συγκεκριμένα, η Φέγενορντ έχει εξασφαλίσει 37,8 εκατομμύρια ευρώ, η Φενέρμπαχτσε 35,8 εκατομμύρια ευρώ, και η Γαλατασαράι 34,3 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθούν η ΛΑΣΚ με 33,6 εκατομμύρια ευρώ, η Σαχτάρ Ντόνετσκ με 33,1 εκατομμύρια ευρώ και η Σλάβια Πράγας με 31,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Βίκινγκ, όπως προαναφέρθηκε, έχει 27,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κάτω από την ΑΕΚ βρίσκονται η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Σαμπάχ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι δύο τουρκικοί σύλλογοι, η Φενέρμπαχτσε και η Γαλατασαράι, κατάφεραν να προσθέσουν έσοδα την πέμπτη αγωνιστική. Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε 1-0 τη Σαχτάρ, ενώ η Γαλατασαράι επικράτησε της Άστον Βίλα επίσης με 1-0.

Τι απομένει να διεκδικήσει η ΑΕΚ

Παρά τα μέχρι στιγμής εξασφαλισμένα ποσά, υπάρχουν ακόμη έσοδα που μένει να διαμορφωθούν για την ΑΕΚ και τις υπόλοιπες ομάδες. Συγκεκριμένα, αναμένονται τα χρήματα από τους τρεις τελευταίους αγώνες της League Phase.

Επιπλέον, ο τελικός οικονομικός απολογισμός θα περιλαμβάνει και τα έσοδα που θα προκύψουν από την τελική βαθμολογική κατάταξη της League Phase, καθώς και από την πορεία των ομάδων στις νοκ-άουτ φάσεις της διοργάνωσης, εφόσον προκριθούν.

Με πληροφορίες από: Athletiko