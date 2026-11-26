Σε μια σκληρή δήλωση προχώρησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στις αιχμές που διατύπωσαν ο Γιάννης Μασούτης, επικεφαλής της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), καθώς και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ο υπουργός υπογράμμισε πως η εφαρμογή των νόμων από την πολιτεία στην αγορά είναι αδιαπραγμάτευτη, αναφερόμενος στις αυξήσεις τιμών στα ράφια του λιανεμπορίου.

Οι αιχμές των επιχειρηματιών για τις αυξήσεις τιμών

Οι δύο επιφανείς επιχειρηματίες, ο Γιάννης Μασούτης και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, είχαν αποδώσει ευθύνες στην κυβέρνηση αναφορικά με τις αυξήσεις των τιμών των προϊόντων που παρατηρούνται στα σούπερ μάρκετ. Οι τοποθετήσεις τους έθεσαν στο επίκεντρο τη συζήτηση για την πορεία των τιμών και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην αγορά.

Αυτές οι δηλώσεις αποτέλεσαν το έναυσμα για την άμεση και αποφασιστική αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της Πολιτείας απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.

Η κυβερνητική στήριξη σε βιομηχανία και επιχειρηματικότητα

Στην απάντησή του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη συστηματική στήριξη της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας από την κυβέρνηση. Τόνισε ότι αυτή η στήριξη υλοποιείται μέσω του συνόλου της πολιτικής τους, με έμφαση στην αξιόπιστη εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και τη συνεχή μείωση της γραφειοκρατίας, παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι η Πολιτεία ενισχύει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που, μέσα σε δύσκολες διεθνείς συνθήκες, καινοτομούν, επενδύουν και δημιουργούν καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους. Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει την επιχειρηματικότητα με τον ίδιο αποφασιστικό τρόπο, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της στην ανάπτυξη.

Το καθήκον της Πολιτείας για διασφάλιση των νόμων

Παράλληλα με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε το αδιαπραγμάτευτο καθήκον της Πολιτείας να διασφαλίζει την εφαρμογή του νόμου με αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Αυτό είναι απαραίτητο για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς, όπου όλοι οι συμμετέχοντες λειτουργούν υπό ίσους όρους.

Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην ενημέρωση των καταναλωτών για όσα πρέπει να γνωρίζουν και στην προστασία τους, αλλά και στην προστασία των συνεπών επιχειρήσεων από αθέμιτες πρακτικές. Η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον κρίσιμο ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, την οποία η Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει. Η Αρχή αυτή είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων, τα οποία, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, επιβάλλονται και πληρώνονται κανονικά.

Η δράση της Ανεξάρτητης Αρχής είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου στην αγορά και την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών έναντι πιθανών παραβάσεων. Οι ενέργειες της Αρχής συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Αποφασιστικό μήνυμα: «Ο νόμος ισχύει για όλους»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης έστειλε ένα σαφές και αποφασιστικό μήνυμα προς όλες τις πλευρές της αγοράς. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε με έμφαση ότι «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».

Αυτή η φράση συνοψίζει τη σταθερή θέση της Πολιτείας για την αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή της νομοθεσίας, ως βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο οικονομικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit