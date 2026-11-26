Μια διαφορετική επένδυση σε ακίνητα αποφάσισε να κάνει η 30χρονη Alice Delvar στη Γαλλία, αποκτώντας μια έκταση 30 στρεμμάτων που περιλαμβάνει λίμνη και δύο κατοικίες. Το σχέδιό της δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός απλού σπιτιού στην εξοχή, αλλά στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου φιλοξενίας, εργασίας και δημιουργίας, με πολλαπλές πηγές εσόδων. Για την υλοποίηση του εγχειρήματος, η Alice εξασφάλισε τραπεζικό δάνειο, χρησιμοποίησε προσωπικές αποταμιεύσεις και στράφηκε στο crowdfunding, συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό ποσό.

Η απόκτηση του ακινήτου στη Λοτ-ε-Γκαρόν

Η Alice Delvar, τριαντάχρονη, προχώρησε στην αγορά μιας έκτασης 30 στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει μια λίμνη και δύο κατοικίες. Η ιδιοκτησία βρίσκεται στην περιοχή Λοτ-ε-Γκαρόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η αρχική τιμή του ακινήτου είχε οριστεί στις 398.000 ευρώ.

Ωστόσο, η συμφωνία για την απόκτησή του έκλεισε τελικά το 2026, με το ποσό να διαμορφώνεται στις 370.000 ευρώ. Στην τιμή αυτή δεν υπολογίζονται τα συμβολαιογραφικά έξοδα που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της αγοράς. Η ιδέα για αυτή την επένδυση γεννήθηκε όταν η Alice επισκέφθηκε μια λίμνη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με βαν, αναζητώντας την ηρεμία του τοπίου για μόνιμη εγκατάσταση.

Η αναζήτηση ακινήτων ξεκίνησε το 2024, με την Alice να εντοπίζει τελικά την έκταση που ανταποκρινόταν πλήρως στο όραμά της. Το ακίνητο περιλαμβάνει ένα μικρότερο σπίτι, επιφάνειας 70 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο κατοικεί η ίδια. Παράλληλα, υπάρχει και ένα μεγαλύτερο σπίτι, 130 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται για επαγγελματική αξιοποίηση και τη φιλοξενία επισκεπτών.

Οι πηγές χρηματοδότησης του εγχειρήματος

Για να μπορέσει να προχωρήσει στην αγορά και την ανάπτυξη του ακινήτου, η Alice Delvar εξασφάλισε τραπεζικό δάνειο ύψους 300.000 ευρώ. Εκτός από την τραπεζική χρηματοδότηση, χρησιμοποίησε και προσωπικές αποταμιεύσεις που είχε συγκεντρώσει, ενώ έλαβε και οικονομική βοήθεια από την οικογένειά της για τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου.

Ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης προήλθε και από το crowdfunding. Μέσω αυτής της μεθόδου, η Alice κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 215.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προήλθε από 47 ανθρώπους, οι οποίοι συμφώνησαν να τη χρηματοδοτήσουν με δάνεια πενταετούς διάρκειας, προσφέροντας επιτόκιο 4%.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στο crowdfunding ήταν γνωστοί της Alice, οι οποίοι υποστήριξαν το όραμά της. Άλλοι ενημερώθηκαν για την προσπάθεια μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και διάφορες επαγγελματικές πλατφόρμες, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή συγκέντρωση του απαιτούμενου ποσού για την υλοποίηση του σχεδίου της.

Το όραμα για έναν συλλογικό χώρο φιλοξενίας

Η Alice Delvar δεν επιθυμούσε να δημιουργήσει ένα απλό τουριστικό κατάλυμα. Η ιδέα της ήταν να δώσει στο ακίνητο έναν πιο συλλογικό χαρακτήρα, καθώς φοβόταν ότι η ζωή στην εξοχή θα μπορούσε να την απομονώσει κοινωνικά. Έτσι, αποφάσισε να φιλοξενήσει ανθρώπους που αναζητούν έναν διαφορετικό χώρο για να εργαστούν ή να δημιουργήσουν.

Η μεγαλύτερη κατοικία, με επιφάνεια 130 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως χώρος συγκατοίκησης. Θα φιλοξενεί επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, προσφέροντας τη δυνατότητα διαμονής για λίγες ημέρες ή ακόμα και για διάστημα έως τριών μηνών. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ενθάρρυνση της συνεργασίας και της δημιουργικότητας μεταξύ των φιλοξενούμενων.

Παράλληλα με την κύρια κατοικία, στα σχέδια περιλαμβάνεται η τοποθέτηση δύο πλωτών ξύλινων κατοικιών μέσα στη λίμνη, οι οποίες προορίζονται για τουριστική ενοικίαση. Στα μελλοντικά σχέδια της Alice εντάσσεται και η τοποθέτηση μικρότερων προκατασκευασμένων σπιτιών στην έκταση, διευρύνοντας τις επιλογές φιλοξενίας.

Πολλαπλές πηγές εσόδων και μελλοντικά σχέδια

Η επένδυση της Alice Delvar έχει σχεδιαστεί με στόχο τη δημιουργία πολλαπλών πηγών εσόδων. Ένα ακόμη κομμάτι του εγχειρήματος αφορά ένα παλιό αγροτικό υπόστεγο, το οποίο η Alice σκοπεύει να μετατρέψει σε έναν λειτουργικό χώρο εργασίας. Επιπλέον, το υπόστεγο θα μπορεί να φιλοξενεί εταιρικές εκδηλώσεις, προσθέτοντας μια ακόμη πηγή εσόδων στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Alice Delvar λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 140.000 ευρώ από την επένδυσή της. Αυτό το εισόδημα προκύπτει από το συνδυασμό των διαφόρων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρει το ακίνητο, όπως η φιλοξενία, οι εκδηλώσεις και οι ενοικιάσεις.

Η προσέγγιση της Alice Delvar διαφοροποιείται από την παραδοσιακή αγορά ακινήτων, καθώς εστιάζει στη δημιουργία ενός δυναμικού και συλλογικού χώρου που συνδυάζει τη διαμονή, την εργασία και τη δημιουργία, μακριά από την αστική απομόνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta