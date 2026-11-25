Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ολοκλήρωσε τη 10η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών με την ένατη νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του Αλίμου με 20-11 στον Λαιμό. Η ομάδα του Κώστα Χατζηδάκη εξασφάλισε έτσι τη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο, φτάνοντας τους 27 βαθμούς. Η Νεφέλη Κοβάσεβιτς αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης, σημειώνοντας έξι τέρματα.

Η κυριαρχία της Βουλιαγμένης επί του Αλίμου

Η αναμέτρηση μεταξύ Βουλιαγμένης και Αλίμου, που διεξήχθη στον Λαιμό, βρήκε την γηπεδούχο ομάδα να επιβάλλεται με ευρύ σκορ 20-11. Από το πρώτο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη πήρε μια ασφαλή διαφορά, προηγούμενη με 7-3, διατηρώντας ένα προβάδισμα πέντε τερμάτων. Παρά μια μικρή αδράνεια στην άμυνα κατά το δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα διατήρησε το +5, με το ημίχρονο να κλείνει στο 13-7.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη ήταν καταιγιστική, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 5-2, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 18-9, φτάνοντας δηλαδή σε διπλάσιο σκορ από τον αντίπαλό της. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι δύο ομάδες σημείωσαν από δύο τέρματα η καθεμία, διαμορφώνοντας το τελικό 20-11. Η Νεφέλη Κοβάσεβιτς, η οποία μετακινήθηκε στη Βουλιαγμένη το καλοκαίρι του 2025 από τον Άλιμο, πέτυχε έξι γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα της, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη.

Η πορεία της Βουλιαγμένης και η βαθμολογική της θέση

Με αυτή τη νίκη, η Βουλιαγμένη έφτασε τους 27 βαθμούς στο πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Πρόκειται για την ένατη νίκη της ομάδας του Κώστα Χατζηδάκη στη φετινή σεζόν. Η επικράτηση επί του Αλίμου ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη για τον ΝΟΒ, ο οποίος είχε προηγουμένως κερδίσει τον ΝΟ Χανίων, τον Πανιώνιο και τον ΝΟ Λάρισας.

Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει το απόλυτο με δέκα νίκες σε δέκα αγώνες, επικρατώντας με 22-4 επί του ΝΟ Χανίων. Ο Εθνικός είχε περάσει προσωρινά μπροστά από τη Βουλιαγμένη με το 12-12 απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι που άνοιξε την 11η αγωνιστική, αλλά ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο με 25 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη Βουλιαγμένη.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών, σημειώθηκαν σημαντικά αποτελέσματα που επηρεάζουν τη βαθμολογική κατάταξη. Η Γλυφάδα κατάφερε να πάρει ένα κρίσιμο τρίποντο, επικρατώντας του Πανιωνίου με σκορ 8-6. Αυτή η νίκη δίνει ώθηση στην ομάδα της Γλυφάδας ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, η Λάρισα σημείωσε μια εκτός έδρας νίκη, φεύγοντας από την Πάτρα με το 12-11 επί της ΝΕ Πατρών. Οι Θεσσαλές είχαν προηγηθεί με 7-3 στο ημίχρονο και κατάφεραν να αντέξουν στην αντεπίθεση της ΝΕ Πατρών. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Λάρισα πλησίασε τη ΝΕ Πατρών στους δύο βαθμούς, δημιουργώντας άμεσο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την επόμενη αγωνιστική.

Η μάχη για το Final 4 του Κυπέλλου και οι επόμενες αναμετρήσεις

Μια σημαντική εκκρεμότητα αφορά το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει τους 22 βαθμούς, χάρη στην ισοφάριση της Δήμητρας Παπαναστασίου στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης στον Πειραιά. Ο Πανιώνιος, με 16 βαθμούς, χρειάζεται νίκες τόσο απέναντι στον αήττητο Ολυμπιακό όσο και στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο έχει οριστεί για τις 2 Δεκεμβρίου στις 15:30, ώστε να τον φτάσει στη βαθμολογία.

Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει επίσης κρίσιμες αναμετρήσεις που θα κλείσουν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Την ίδια ημέρα, στις 2 Δεκεμβρίου, η Βουλιαγμένη θα κλείσει τις υποχρεώσεις της στην έδρα της Ηλιούπολης. Ο Άλιμος θα υποδεχθεί τη ΝΕ Πατρών, η οποία είχε χάσει με ένα γκολ και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της. Επίσης, το παιχνίδι Λάρισα - Γλυφάδα έχει άμεσο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς με νίκη ο ΝΟ Λάρισας μπορεί να προσπεράσει τον ΑΝΟΓ, ο οποίος ισοβαθμεί με τη ΝΕ Πατρών στους εννέα βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Athletiko