Ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους οικονομολόγους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μνήμες που παραπέμπουν στην κατάρρευση της Wall Street το 2008. Ο προβληματισμός επικεντρώνεται στον υπέρογκο δανεισμό και τις δυσθεώρητες αποτιμήσεις που παρατηρούνται στον κλάδο. Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για ένα επικίνδυνο ντόμινο που θα μπορούσε να επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία.

Οι ανησυχίες για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης

Στο επίκεντρο των τωρινών ανησυχιών δεν βρίσκονται τα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου, όπως συνέβη το 2008. Αντίθετα, οι προβληματισμοί αφορούν τα τεράστια κεφάλαια που διοχετεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την αυξανόμενη εξάρτηση από τον δανεισμό. Επιπλέον, ένα ολοένα και πιο περίπλοκο πλέγμα χρηματοδοτικών διασυνδέσεων γύρω από την κατασκευή data centers προσθέτει στην αβεβαιότητα.

Πίσω από τις αλλεπάλληλες χρηματιστηριακές αναταράξεις, διαμορφώνεται ένας ευρύτερος προβληματισμός. Αυτός αφορά το κατά πόσο μια ενδεχόμενη κατάρρευση των αποτιμήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης θα περιοριζόταν μόνο στη Σίλικον Βάλεϊ. Υπάρχει ο φόβος ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα ντόμινο επιπτώσεων σε πολλούς τομείς.

Παραλληλισμοί με προηγούμενες κρίσεις

Όπως επισημαίνεται στη Wall Street Journal, οικονομολόγοι εντοπίζουν ήδη ανησυχητικές ομοιότητες. Αυτές οι ομοιότητες αφορούν τόσο τη φούσκα των dot-com όσο και τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η συγκυρία αυτή δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές.

Ειδικότερα, οι μνήμες από την κατάρρευση της Wall Street το 2008 επανέρχονται, αν και με διαφορετικό επίκεντρο. Τότε, η κρίση προκλήθηκε από τα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου, ενώ τώρα οι ανησυχίες εστιάζουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τις χρηματοδοτικές του ιδιαιτερότητες.

Οι επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία

Οι πιθανές επιπτώσεις μιας κατάρρευσης των αποτιμήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποκλείεται να επεκταθούν πέρα από τον τεχνολογικό τομέα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να επηρεάσει τις επενδύσεις, την κατανάλωση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τελικά, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές στην πραγματική οικονομία των ΗΠΑ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν και τις νέες δασμολογικές απειλές της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτές οι απειλές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου στις διεθνείς αγορές. Καθώς πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδυτές αξιολογούν παράλληλα και τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών.

Η πορεία των δεικτών και των εταιρειών

Στα μέσα της συνεδρίασης της Τετάρτης, ο δείκτης Nasdaq Composite, ο οποίος περιλαμβάνει κυρίως τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, υποχωρούσε κατά 1,4%. Αυτό συνέβη αφού είχε περιορίσει σημαντικά τις αρχικές απώλειες, οι οποίες έφτασαν έως και το -4,6%. Στα προσυνεδριακά συμβόλαια, οι απώλειες είχαν αγγίξει το -3%.

Παράλληλα, ο δείκτης S&P 500 κατέγραφε πτώση 0,7%, έχοντας και αυτός σβήσει το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής βουτιάς του -3,2%. Η Nvidia παρέμεινε στο επίκεντρο των πιέσεων στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης, καταγράφοντας απώλειες περίπου 6%. Αντίθετα, η νεοεισαχθείσα Anthropic, η οποία στην αρχή της συνεδρίασης υποχωρούσε έως και 7,6% κάτω από την τιμή εισαγωγής των 83 δολαρίων, ανέκαμψε ενδοσυνεδριακά, περνώντας σε θετικό έδαφος με άνοδο 2,8% και τιμή 84,25 δολάρια.

Επίσης, ενδεικτικά, η Oracle υποχώρησε πάνω από 5%, ενώ η Alphabet, μητρική της Google, έχασε περισσότερο από 3%. Η μετοχή της Dell Technologies σημείωσε πτώση άνω του 3%, περιορίζοντας τις προσυνεδριακές απώλειες του 6%. Στον κλάδο των ημιαγωγών, η μετοχή της Ambarella κατέγραψε βουτιά που ξεπέρασε το 20%, έχοντας φτάσει νωρίτερα έως και το -36%. Αυτή η σημαντική πτώση οφείλεται στο ότι οι προβλέψεις της εταιρείας για το τρέχον τρίμηνο και τα μεγέθη τριμήνου ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Επίδραση στις ασιατικές αγορές

Το κύμα ρευστοποιήσεων που παρατηρήθηκε στις δυτικές αγορές παρέσυρε και τις ασιατικές. Ο περιφερειακός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 2,4%. Ενδεικτικά, ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi σημείωσε επίσης σημαντικές απώλειες, αντανακλώντας την παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis